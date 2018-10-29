Новым генсеком ОДКБ станет белорус

Руководители стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решили, что следующим генеральным секретарем станет представитель Белоруссии; окончательное решение примут 6 декабря, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«У нас по уставу по алфавиту после Армении идет Белоруссия. Мы сейчас договорились, конечно, Армения хочет продления, все главы государств сказали, что остается один год, он не успевает объехать даже страны эти, поэтому нужен нормальный действующий генеральный секретарь, следующей белорусской стороны», – сказал Назарбаев, передает РИА «Новости».

Он также сказал, что окончательное решение будет принято на встрече, которая пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге.

По информации телеграм-канала «Пул №3», новым генсеком назначат секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зась.

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров был освобожден от должности, а исполнять обязанности стал его заместитель Валерий Семериков.