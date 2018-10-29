Таратута оценил поведение изгнанного из Белого дома журналиста CNN

«Пресса объявила Трампу войну, и Трамп так же по-хамски ведет себя с прессой, как пресса по-хамски ведет себя с ним», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Михаил Таратута, комментируя инцидент с корреспондентом CNN, устроившим перепалку с президентом Дональдом Трампом.

Дональд Трамп относится к той категории людей, которые ни один выпад не оставляют без ответа, подчеркнул российский журналист-американист Михаил Таратута.

«Он так же по-хамски ведет себя с прессой, как пресса по-хамски ведет себя с ним. Во главе телевизионного хамства, конечно, CNN – что бы Трамп ни сделал, это всегда плохо, и Белый дом платит той же монетой. Это вендетта», – пояснил он.

В России ситуация другая, и подобное поведение коллег, по мнению собеседника, вряд ли возможно, потому что кремлевский пул журналистов, который допускается к президенту, не стоит в оппозиции к власти. «Эта пресса прокремлевская, дружественная Путину и правительству в целом», – пояснил Таратута.

Также журналист напомнил, что в России пресса, в отличие от западной, не задумывалась как оппозиционная. «До падения коммунизма наша пресса никогда не находилась в оппозиции к власти, это не в традициях России, а американская выросла из английской прессы, которая, наоборот, появилась в качестве оппозиции», – заметил Таратута.

«Первую газету в России сделал Петр I, он же был и ее главным редактором, и главным журналистом вместе с несколькими людьми вокруг него. Ее смысл был в освещении событий Северной войны и успехов на почве модернизации России. Наша пресса изначально, из колыбели, выросла из цензуры и появилась для обслуживания власти», – добавил он.

Напомним, в среду в Белом доме произошел инцидент с участием корреспондента телекомпании CNN. Корреспондент Джим Акоста задал свой вопрос на пресс-конференции Дональда Трампа по поводу прошедших промежуточных выборов, американский президент попросил журналиста сесть на место, после чего модератор попыталась забрать у репортера микрофон.

Акоста отказался, оказал сопротивление и продолжил выкрикивать вопросы о якобы имевшем место «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году. После этого Трамп раскритиковал журналиста за неуважительное обращение с девушкой-модератором и Джим Акоста лишился постоянного пропуска в Белый дом.