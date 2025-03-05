Трамп пообещал отменить на каждый новый указ десять старых

Tекст: Александра Юдина

Трамп выступил в американском конгрессе с заявлением о своей стратегии в отношении регулирования экономических требований, передает РИА «Новости».

Он отметил, что на каждое новое регулирующее требование в США планируется отмена десяти старых указов. По его словам, данное решение принято с целью освободить экономику страны от чрезмерных бюрократических ограничений.

Трамп подчеркнул важность данного подхода, указав на его успешное внедрение в первый день его президентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Федеральные служащие США получили указание сообщать о коллегах, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности DEI.

Также Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией, подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский и горы Денали в гору Мак-Кинли и вывел страну из Парижского соглашения по климату, подписав соответствующий указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне.