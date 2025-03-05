Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.28 комментариев
Трамп пообещал отменить на каждый новый указ десять старых
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить десять старых указов на каждое новое требование в стране, что, по его словам, поможет освободить американскую экономику.
Трамп выступил в американском конгрессе с заявлением о своей стратегии в отношении регулирования экономических требований, передает РИА «Новости».
Он отметил, что на каждое новое регулирующее требование в США планируется отмена десяти старых указов. По его словам, данное решение принято с целью освободить экономику страны от чрезмерных бюрократических ограничений.
Трамп подчеркнул важность данного подхода, указав на его успешное внедрение в первый день его президентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Федеральные служащие США получили указание сообщать о коллегах, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности DEI.
Также Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией, подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский и горы Денали в гору Мак-Кинли и вывел страну из Парижского соглашения по климату, подписав соответствующий указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне.