Журналиста CNN выгнали из Белого дома после перепалки с Трампом

Корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста лишился постоянного пропуска в Белый дом, необходимого для посещения открытых для прессы мероприятий, после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс заявила, что Трамп «верит в свободу прессы и даже приветствует острые вопросы про себя и свою администрацию».

«Тем не менее мы никогда не допустим, чтобы корреспондент распускал руки по отношению к молодой женщине, которая выполняет свою работу в качестве стажера в Белом доме», – передает ТАСС текст заявления Белого дома.

Сандерс также раскритиковала CNN, который «гордится» поведением своего сотрудника. Этот факт, по ее словам, является «не просто омерзительным», но также проявлением неуважения по отношению к молодым девушкам, работающим в администрации.

Она добавила, что Белый дом временно приостановил действие его пропуска репортера.

«Секретная служба только что попросила меня передать им мой пропуск для входа в Белый дом», – сообщил сам Акоста в своем Twitter.

Напомним, в среду в Белом доме произошел инцидент с участием Акосты. Он задал свой вопрос на пресс-конференции Дональда Трампа по поводу прошедших промежуточных выборов, американский президент попросил журналиста сесть на место, после чего модератор попыталась отобрать микрофон у репортера. Акоста отказался, оказал сопротивление и продолжил выкрикивать вопросы о якобы имевшем место «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году. После этого Трамп раскритиковал журналиста за то, как он обращался с девушкой-модератором.

Отметим, что Трамп прежде не раз признавался, что «терпеть не может» телеканал CNN. Кроме того, журналист Джим Акоста не впервые затевает споры с президентом США.