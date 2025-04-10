Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.10 комментариев
Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы
Демократы призвали Трампа отстранить Илона Маска от работы в DOGE к 30 мая
Конгрессмены-демократы обратились к президенту США Трампу с требованием отстранить Илона Маска от руководства Департаментом государственной эффективности к 30 мая.
Как передает РИА «Новости», демократы направили письмо президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить Илона Маска от должности в правительстве до 30 мая. В документе, направленном в Белый дом, подчеркивается необходимость скорейшего реагирования со стороны президента.
Демократ Грег Касар в интервью порталу Axios отметил, что партия имеет в своем арсенале все юридические и политические инструменты, а также поддержку общественного мнения, чтобы добиться отставки Маска. По его словам, данное требование обусловлено рядом факторов, включая выявленные Департаментом государственной эффективности США «шокирующие» расходы.
Департамент, возглавляемый Маском и созданный по инициативе Трампа, сосредоточен на сокращении расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о выявленных департаментом расходах, которые не были согласованы с конгрессом, что вызвало дополнительные волнения среди законодателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск рисковал потерять свое влияние и покинуть администрацию Дональда Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур. Американский предприниматель назвал советника президента США Питера Наварро идиотом в ответ на обвинения в закупке Tesla комплектующих за границей. Состояние Илона Маска опустилось ниже 300 млрд. долларов вследствие падения акций Tesla на 17,5% за три торговые сессии.