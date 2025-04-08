Состояние Илона Маска впервые с ноября упало ниже 300 млрд долларов

Состояние Илона Маска впервые с ноября 2024 года снизилось ниже 300 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Как передает Bloomberg, состояние Илона Маска, владельца Tesla и SpaceX, опустилось до 297,8 млрд долларов после потери 4,4 млрд долларов в понедельник. Упадок связан с падением акций Tesla на 17,5% за три торговые сессии подряд.

На мировых рынках наблюдалась значительная распродажа, которая также повлияла на стоимость нефти, золота и меди. Инвесторы избегают рисков из-за торговых напряжений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт, на что Китай ответил введением дополнительных пошлин.

В декабре прошлого года состояние Маска достигало 486 млрд долларов, но с начала года снизилось на 135 млрд долларов, что составляет 31,1% по данным Bloomberg Billionaires Index, отмечает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, богатейшие люди мира потеряли 208 млрд долларов за сутки из-за введения импортных пошлин США, что стало четвертым по величине падением в истории индекса Bloomberg Billionaires Index.

С декабря 2024 года состояние Илона Маска сократилось почти на 111 млрд долларов из-за падения стоимости акций Tesla, что связано с введением новых тарифов США.

В начале апреля предприниматель Илон Маск занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, обогнав Марка Цукерберга и Джеффа Безоса, с состоянием в 342 млрд долларов.