Состояние Илона Маска уменьшилось на 111 млрд долларов из-за падения акций Tesla

Маск потерял 111 млрд долларов из-за падения акций Tesla и новых тарифов США

Tекст: Мария Иванова

Состояние Маска с 17 декабря 2024 года сократилось на 110,8 млрд долларов, составив 353,2 млрд долларов. Это снижение связано с падением стоимости акций компании Tesla, которое произошло на фоне введения президентом США новых тарифов против Канады и Мексики, а также увеличения пошлин на товары из Китая, сообщает ТАСС.

По данным Forbes, акции Tesla упали на 15%, на что повлияло повышение тарифов, введенных США. В результате за один день Илон Маск потерял 1,5 млрд долларов. Маск столкнулся с убытками из-за тарифов, поскольку Китай является вторым по величине рынком для Tesla, а производство компании зависит от импортных запчастей из Канады.

Администрация США 4 марта ввела пошлины в размере 25% на импорт из Канады и Мексики, а также повысила тарифы на китайские товары с 10% до 20%. Президент США подписал указ о повышении тарифов 1 февраля, при этом тарифы на импорт из Китая вступили в силу с 4 февраля, а на канадскую и мексиканскую продукцию их введение было отсрочено на месяц.

11 декабря 2024 года агентство Bloomberg сообщило, что состояние Маска превысило 400 млрд долларов, благодаря продаже акций SpaceX, увеличивших его капитал на 50 млрд долларов, достигнув отметки 439,2 млрд долларов. А согласно данным Forbes, 17 декабря активы Маска достигли рекордного уровня в 464 млрд долларов.

Между тем в США в штате Массачусетс неизвестные подожгли зарядные станции Tesla, протестуя против Илона Маска.

В феврале сообщалось, что состояние Илона Маска впервые в 2025 году упало ниже 400 млрд долларов из-за значительного снижения цен на акции Tesla, которые опустились на 27% с момента достижения исторического максимума в декабре.

Продажи электромобилей Tesla в Европе значительно сократились, особенно в Германии, где отмечено падение на 59%, что частично связывают с неоднозначными высказываниями Илона Маска о политике и поддержкой партии «Альтернатива для Германии».