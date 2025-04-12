Мантуров сообщил о снижении стоимости космических пусков в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госкорпорация Роскосмос работает над снижением стоимости космических пусков, сообщает ТАСС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что для этого ведутся работы с пулом частных компаний, а также разрабатываются многоразовые средства выведения космических аппаратов.

Мантуров подчеркнул, что Россия последовательно наращивает свою орбитальную спутниковую группировку, в которую входят более 220 аппаратов, обеспечивающих навигацию, связь и мониторинг. «Для ускоренного увеличения группировки, Роскосмос развивает партнерство с частными компаниями», – сказал он.

Кроме того, Мантуров заявил, что все аспекты деятельности Роскосмоса будут охвачены государственной поддержкой. Он также подчеркнул, что Россия продолжит уделять особое внимание развитию космодрома Восточный, который является ключевым фактором независимого доступа в космическое пространство. В приоритете остаются научные исследования дальнего космоса и развитие космической энергетики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавт Олег Зубрицкий рассказал об особенностях обустройства экипажа на Международной космической станции, подчеркивая важность создания комфортных условий для работы. Космонавты с Международной космической станции поздравили россиян с Днем космонавтики, отметив достижения российской космонавтики и вклад в развитие мировой науки.