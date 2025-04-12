Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.7 комментариев
Лавров заявил об отсутствии контактов с Украиной в Анталье
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил об отсутствии контактов с украинской стороной на Анталийском дипломатическом форуме, подчеркнув, что его визит носит исключительно рабочий характер.
На Анталийском дипломатическом форуме глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у российской стороны не было контактов с представителями Украины, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что его визит в Анталию связан исключительно с рабочими вопросами.
Ранее в ходе встречи в Анталье глава МИД Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили энергосотрудничество, ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также безопасность судоходства в Черном море и усилия по перемирию на Украине.