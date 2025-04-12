SpaceX запустила ракету со спутниками для разведки США

SpaceX запустила Falcon 9 с разведывательными спутниками для разведки США

Tекст: Мария Иванова

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с разведывательными спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США, передает ТАСС. Трансляция старта велась в прямом эфире на странице компании в соцсети X.

Запуск ракеты состоялся в рамках миссии NROL-192 с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии в 08:26 по времени восточного побережья США. Следующий запуск в рамках аналогичной миссии запланирован на 19 апреля.

Деятельность НУВКР строго засекречена, и подробности о параметрах и описании аппаратов, выведенных на орбиту, не раскрываются. Однако такие спутники играют важную роль в обеспечении национальной безопасности США благодаря своей способности собирать разведывательные данные из космоса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 марта НАСА отказалось от запуска Cygnus к МКС из-за повреждений, а 19 марта корабль Crew Dragon компании SpaceX вернул астронавтов с МКС после многомесячной задержки.