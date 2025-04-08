Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет Responsible Statecraft, переговоры, проводившиеся США в Саудовской Аравии, приблизили Россию и Украину к возобновлению Черноморского зернового соглашения 2022 года и потенциальному прекращению огня на море. Однако Европа и Украина отказались даже от незначительных уступок Москве, что ставит под угрозу достижение этих соглашений, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что США предлагали частично открыть доступ для России в систему SWIFT, но сталкивались с устойчивым сопротивлением со стороны ЕС. На саммите коалиции желающих, состоявшемся в Париже 26 марта, европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский настаивали на необходимости сохранения и ужесточения санкций против Москвы, ссылаясь на то, что только это может усадить президента России Владимира Путина за стол переговоров.

В статье говорится, что данный спор может серьезно осложнить урегулирование конфликта на Украине. В результате президенту США Дональду Трампу, как сообщается, придется вести отдельные переговоры с европейскими коллегами, чтобы изменить их позицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждалось восстановление SWIFT для Россельхозбанка, к которому США отнеслись спокойно. Москва ждет момента, когда с Россельхозбанка снимут санкционные ограничения и подключат его к SWIFT.

Между тем Евросоюз в рамках нового пакета санкций отключил 13 российских банков от международной платежной системы SWIFT.