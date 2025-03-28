Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.8 комментариев
Карасин сообщил о спокойной реакции США на требование по SWIFT
На переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждалось восстановление SWIFT для Россельхозбанка, к которому США отнеслись спокойно, сообщил сенатор и член российской делегации Григорий Карасин.
По его словам, на переговорах между экспертными группами России и США в саудовском Эр-Рияде обсуждались важные вопросы, включая восстановление системы SWIFT для Россельхозбанка, к чему американцы отнеслись спокойно, передает РИА «Новости».
Карасин подчеркнул, что основной задачей встречи была безопасность судоходства в Черном море и обеспечение возможности использования российскими судами портов для сельскохозяйственного экспорта.
Он отметил, что обсуждаемые вопросы касались как безопасности, так и финансовых аспектов сотрудничества.
Сенатор также рассказал, что обсуждение этих тем прошло конструктивно, стороны смогли донести свои позиции. Несмотря на ряд сложных моментов, диалог продолжался в духе взаимопонимания, что, по словам Карасина, является важным шагом в развитии двусторонних отношений между Россией и США.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет момента, когда с Россельхозбанка снимут санкционные ограничения и подключат его к SWIFT.
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