  • Новость часаКремль заявил о праве России нарушить мораторий на обстрелы энергообъектов
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    Российские войска освободили курскую Гоголевку
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    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    3 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    28 марта 2025, 14:29 • Новости дня

    Карасин сообщил о спокойной реакции США на требование по SWIFT

    Карасин сообщил о спокойной реакции США на требование по SWIFT
    @ Christian Ohde/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждалось восстановление SWIFT для Россельхозбанка, к которому США отнеслись спокойно, сообщил сенатор и член российской делегации Григорий Карасин.

    По его словам, на переговорах между экспертными группами России и США в саудовском Эр-Рияде обсуждались важные вопросы, включая восстановление системы SWIFT для Россельхозбанка, к чему американцы отнеслись спокойно, передает РИА «Новости».

    Карасин подчеркнул, что основной задачей встречи была безопасность судоходства в Черном море и обеспечение возможности использования российскими судами портов для сельскохозяйственного экспорта.

    Он отметил, что обсуждаемые вопросы касались как безопасности, так и финансовых аспектов сотрудничества.

    Сенатор также рассказал, что обсуждение этих тем прошло конструктивно, стороны смогли донести свои позиции. Несмотря на ряд сложных моментов, диалог продолжался в духе взаимопонимания, что, по словам Карасина, является важным шагом в развитии двусторонних отношений между Россией и США.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет момента, когда с Россельхозбанка снимут санкционные ограничения и подключат его к SWIFT.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт на Украине подходит к снятию санкционных ограничений с России.

    28 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    В Белом доме прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    В Белом доме прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявили в Белом доме, комментируя предложение ввести внешнее управление на Украине.

    Представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина о возможности внешнего управления Украиной заявил: «Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин отметил, что введение временного управления на Украине могло бы способствовать проведению демократических выборов в стране. По его словам, это позволило бы привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы вести переговоры о мире и подписании соответствующих документов. Путин уточнил, что это «только один из вариантов».

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    27 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Планы США по присоединению Гренландии являются серьезными, а считать их экстравагантными является ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного форума «Арктика – территория диалога».

    По словам Путина, планы США о присоединении Гренландии только на первый взгляд могут кого-то удивить: «Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного». Слова главы государства приводит официальный сайт президента.

    Президент напомнил, что такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы XIX века: «Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса».

    «Кстати, напомню, что в 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась «безумием», «ледяным ящиком» и «садом белых медведей Эндрю Джонсона» – тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось», – объяснил глава государства. Но сегодня приобретение Аляски, отметил Путин, наверняка оценивается в самих США совсем иначе, как деятельность президента Джонсона.

    «Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нет. Тем более что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году, например, была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда», – сказал президент.

    Он также напомнил, как во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров.

    «Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», – подчеркнул Путин.

    «Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств, к нам он не имеет никакого отношения. Но при этом нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих «новобранцев» – Финляндии и Швеции», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике.

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    28 марта 2025, 14:16 • Видео
    США обнулили ядерные амбиции Зеленского

    Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    28 марта 2025, 02:55 • Новости дня
    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу

    Зеленский заявил о готовности доверять Трампу только в случае «ответа» США на «нарушения» Россией договоренностей

    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять главе американского государства Дональду Трампу, если США не будут реагировать на «нарушения» договоренностей со стороны России.

    Зеленский подчеркнул, что если Америка «действенно отвечает» на якобы допущенные «нарушения» со стороны России, то это вызывает доверие к США и американскому президенту, передает РИА «Новости».

    «А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине.

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    28 марта 2025, 12:14 • Новости дня
    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв

    Политолог Рар: США не вернут Германии золотой резерв

    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Берлин доверил американской стороне около 37% своего золотого резерва. При стремительном ухудшении отношений между странами хранить этот запас в Соединенных Штатах кажется рискованным. Однако Вашингтон не станет возвращать немцам слитки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Германии призвали вернуть золотой запас из США.

    «Германия обладает вторым по величине золотым запасом в мире после США – это почти 3,4 тыс. тонн, или 270 тыс. слитков по 12,5 кг каждый. В настоящее время его стоимость достигла рекордно высокого уровня. Речь идет примерно о 280 млрд евро», – привел данные немецкий политолог Александр Рар.

    Он отметил, что Берлин доверил американской стороне около 37% своего резерва. «Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса – войны, стихийного бедствия или экономического потрясения – они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным», – считает эксперт.

    Спикер подчеркнул: отношения Германии и США стремительно портятся. «Немецкие власти обвиняют американских коллег в союзничестве с Москвой. Параллельно Берлин готовится, по словам высших представителей, к конфликту с Россией. ФРГ всерьез относится к возможному разрыву отношений со Штатами», – детализировал Рар.

    На этом фоне Вашингтон откажется возвращать немцам золотой резерв – «во всяком случае, под давлением Берлина». «Впрочем, Фридрих Мерц вряд ли выступит с таким требованием. Немецкий федеральный банк продолжает считать США надежным держателем. Однако по этому поводу все же возникают вопросы», – рассуждает собеседник.

    Он напомнил, что слитки хранятся в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. «Но когда немецкие власти заводят разговор с Вашингтоном о проверке золотого запаса, Белый дом им в этом отказывает. А есть ли слитки вообще?» – иронично задался вопросом политолог.

    При этом он обратил внимание на то, что и в самих Штатах идут «странные дебаты о безопасности государственных золотых резервов». «Дональд Трамп и Илон Маск публично усомнились в том, что золотые резервы США все еще находятся там, где им положено быть: в Форт-Ноксе. Складывается впечатление, что правительство Штатов в настоящее время не располагает даже собственными золотыми запасами», – заключил Рар.

    Ранее в Германии призвали вернуть находящийся в США золотой запас. Президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер выступил с соответствующим предложением на фоне торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном.

    «Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», – считает он. Егер отметил, что сейчас в Берлине и ЕС обсуждается возможность «огромной новой задолженности», поэтому «в случае чрезвычайной ситуации необходим будет немедленный доступ ко всем золотым резервам».

    По его мнению, золотые резервы можно доставить во Франкфурт-на-Майне или хотя бы в Европу. Он считает, что правительство как минимум должно перепроверить золотой запас, хранящийся в США. Некоторые политики в Германии поддержали эту инициативу.

    Германия занимает второе место в мире по запасам золота после США, имея 3375 тонн. Из них около 37% хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Управление Бундесбанка заявило о доверии к Федеральному резервному банку Нью-Йорка в деле хранения золота.

    Напомним, США объявили о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей. Это болезненный удар для Европы и особенно для Германии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли риски начала торговой войны между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

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    28 марта 2025, 03:48 • Новости дня
    Киев: Перемирие в Черном море не касается российских военных кораблей
    Киев: Перемирие в Черном море не касается российских военных кораблей
    @ Friedemann Kohler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение о прекращении огня в Черном море не распространяется на российские военные корабли, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

    Как заявил Тихий, после обсуждения с США в Киеве «убеждены», что договоренности касаются «и гражданского судоходства, и портов». «И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», – приводят его слова украинские СМИ.

    Напомним, Россия и США договорились о мерах по обеспечению безопасности судоходства в акватории, неприменению силы в отношении торгового флота и запрету использования коммерческих кораблей в военных целях.

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    28 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Россия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»

    Полянский заявил об «окне возможностей» для реализации «зерновой сделки»

    Россия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»
    @ Zhang Chunlei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия считает, что достигнутые с США соглашения открывают окно возможностей для реализации меморандума ООН по поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский отметил, что соответствующий документ был подписан в 2022 году в рамках зерновой сделки между ООН и Россией, но из-за позиции Запада его выполнение оказалось затруднено, передает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что сейчас существует «окно возможностей» для реализации этой части сделки, и выразил надежду на полное осуществление зерновой сделки в будущем. Он указал, что в настоящее время ему неизвестно о каких-либо новых соглашениях, включающих ООН в вопросы безопасности судоходства в Черном море.

    «Возможно, новый механизм будет более успешен, если дело дойдет до его реализации, потому что пока, как я понимаю, европейская и украинская стороны полностью исключают любую возможность снятия санкций с вовлеченных российских предприятий», – сказал он, добавив, что есть еще «много вопросов», которые требуют решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. Россия и США договорились о реализации Черноморской инициативы, согласовав меры по обеспечению безопасности судоходства в акватории. Москва при этом настаивает на отмене ряда санкций.

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    27 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Названы возможные сроки новых переговоров России и США

    Стало известно о сроках новых переговоров России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Россией и США по украинскому вопросу могут продолжиться в Эр-Рияде в апреле.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что консультации продолжаются в техническом ключе, но организационные аспекты будущих переговоров пока обсуждаются.

    На этой неделе в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США, которые продлились 12 часов. В Кремле сообщили, что стороны договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства.

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    28 марта 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы введения внешнего управления на Украине

    Политолог Бордачев: Внешнее управление Украиной станет предметом переговоров России и США

    Эксперт оценил перспективы введения внешнего управления на Украине
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В международной практике известны примеры с введением внешнего управления под эгидой ООН. В случае с Украиной все зависит от того, как будет развиваться переговорный процесс и насколько адекватно смогут вести себя те, кто сейчас находится у власти в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление и провести выборы.

    «Спектр возможных решений украинской проблемы очень широк. Один из вариантов – введение на Украине временного управления под эгидой ООН – накануне озвучил Владимир Путин», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По его мнению, инициатива вполне рабочая, поскольку в международной практике существуют подобные примеры, например, в частях бывшей Югославии. «В нынешнем случае все зависит от того, как будет развиваться переговорный процесс и насколько адекватно смогут вести себя те, кто сейчас находится у власти в Киеве», – считает собеседник.

    Политолог уточнил: за последние несколько недель офис Владимира Зеленского неоднократно демонстрировал, что он «слабо контролирует ситуацию, в том числе в своих головах». Говорить о реакции Соединенных Штатов на озвученный президентом России вариант преждевременно, продолжил эксперт.

    «Мы находимся внутри очень сложного многопланового процесса. Стороны ни на что не соглашаются сразу, а ведут диалог, в котором много тонкостей и деталей», – подчеркнул Бордачев, посчитав при этом не удивительным, что в западной прессе на этом фоне появляются различные спекуляции. «Не удивлюсь, если слова неназванного чиновника из Белого дома Reuters и вовсе выдумало. Тем более такое уже случалось», – заключил он.

    Напомним, Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

    По его мнению, это позволило бы провести в стране выборы и «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». С ним Москва могла бы начать переговоры о мирном договоре и подписывать документы, «которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

    «Непонятно, с кем подписывать какие документы, и так-то непонятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы и скажут: «Кто там подписывал – мы не знаем, до свидания», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Он напомнил, что прецеденты с введением внешнего управления уже были в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. «Это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует. Нет, они существуют. Сейчас просто нет возможности все по полочкам раскладывать, а может быть, даже и невозможно все разложить, потому что ситуация быстро меняется», – указал российский лидер.

    Представитель Совета национальной безопасности США, комментируя предложение президента России, заявил Reuters, что система государственного управления на Украине определяется народом и конституцией страны. Агентство не назвало имени своего собеседника.


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    27 марта 2025, 23:24 • Новости дня
    Опровергнут финско-украинский фейк о почте министра обороны США на Mail.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления о том, что у министра обороны США Пита Хегсета есть почта на российском хостинге Mail.ru, не соответствуют действительности, сообщил эксперт по антикризисным коммуникациям и борьбе с дезинформацией Тимофей Ви.

    Комментируя сообщения о том, что у Хегсета якобы «был аккаунт в российской почте» phegseth@mail.ru, Ви подчеркнул, что прежде такой «аккаунт никогда не существовал». «До сих пор. Я только что зарегистрировал его», – сообщил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как поясняет Telegram-канал «Война с фейками», он смог зарегистрировать соответствующий почтовый ящик, тем самым разоблачив фейк – правила Mail.ru запрещают создавать аккаунты с идентичным адресом даже в тех случаях, когда «пользователь сам удалил почтовый ящик или он удалился из-за неактивности в течение пяти лет». Поскольку удалось зарегистрировать адрес, значит, прежде им не пользовались.

    О том, что у Хегсета есть почта на российском хостинге, заявили финский антироссийский пропагандист Пекка Каллионеми и украинские телеграм-каналы. Заявление Каллионеми Ви назвал «очевидным розыгрышем».

    При этом отмечается, что «на свежезарегистрированную почту Тимофея Ви начали приходить десятки писем от американцев про то, что Пит Хегсет предатель». «На скрине, который сделал Тимофей Ви, регистрируя почту, виден его российский номер телефона. Однако этот момент украинские пользователи проигнорировали и сделали вывод, что он также принадлежит Питу Хегсету», – говорится в сообщении.

    Напомним, о якобы «утечке» данных Хегсета сообщили в связи со скандалом вокруг чата Signal. Главред американского журнала The Atlantic Джеффри Голдберг случайно оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где члены Совета нацбезопасности США, включая Хегсета, обсуждали планы операции против йеменских хуситов.

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    28 марта 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин счел желание Трампа завершить конфликт на Украине искренним
    Путин счел желание Трампа завершить конфликт на Украине искренним
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что и в России, и в мире внимательно смотрят за ходом российско-американских переговоров.

    Путин также заявил о готовности России «работать с Европой» над урегулированием конфликта на Украине, но отметил, что европейцы «ведут себя непоследовательно» и «постоянно пытаются нас водить за нос».

    «Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем», – сказал президент.

    Он подчеркнул, что безопасность России должна быть обеспечена на длительную историческую перспективу, для мирного урегулирования на Украине необходимо устранить первопричины конфликта, которые «привели к сегодняшней ситуации».

    Напомним, Путин заявил, что российские войска могут «добить» украинскую армию, а также предложил подумать над возможностью внешнего управления на Украине.

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    27 марта 2025, 19:30 • Новости дня
    Глава ВТБ допустил возвращение американских банков в Россию

    Глава ВТБ Костин допустил возвращение американских банков в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что в будущем отношения с американскими банками нормализуются, но отметил, что этот вопрос не стоит в повестке дня на данный момент.

    В кулуарах Международного арктического форума Костин заявил, что вопрос возвращения американских банков в Россию не является предметом текущей повестки дня, однако в перспективе такое развитие событий возможно, передает ТАСС. Он выразил надежду на нормализацию отношений и отметил, что диалог с американской стороной носит позитивный характер.

     «Конечно, ожидаю. Но мне кажется, это не предмет сегодняшней повестки дня. В перспективе, конечно, отношения будут нормализоваться. Это позитивно, что у нас диалог с американцами. Но так сказать, что завтра банки начнут развивать свою деятельность… Они, правда, не все ушли еще, поэтому могут и вернуться», – сказал глава ВТБ.

    Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе ответа на вопросы депутатов Госдумы назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок.

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    28 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Рубио: Вашингтон изучит позицию России по санкциям перед решением Трампа
    Рубио: Вашингтон изучит позицию России по санкциям перед решением Трампа
    @ Saul Loeb/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация США намерена проанализировать позицию России по вопросу отмены антироссийских санкций в рамках урегулирования ситуации на Украине, и президент Дональд Трамп определит дальнейшие действия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По его словам, администрация Вашингтона планирует проанализировать позицию Москвы по вопросу отмены антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Рубио заявил, что сотрудники администрации проведут совещание с американскими должностными лицами, участвовавшими в консультациях с Россией в Эр-Рияде. Он отметил, что они разберутся с вопросами, которые затронули представители РФ.

    Госсекретарь США сообщил, что речь идет о санкциях, часть из которых не является американскими, и добавил, что США не могут снять их, даже если захотят.

    Отвечая на вопрос о затягивании переговоров по Украине российской стороной, Рубио отметил, что пока не готов вынести суждение.

    Он подчеркнул, что российская сторона встречается с американскими представителями, ведет диалог и соглашается на прекращение огня, хотя и с условиями.

    На вопрос о возможности проведения переговоров «на более высоком уровне», Рубио заявил, что на данный момент требуется больше прогресса на экспертном уровне, однако не исключил такую возможность в будущем.

    На этой неделе в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США, которые продлились 12 часов. В Кремле сообщили, что стороны договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства.

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    28 марта 2025, 14:08 • Новости дня
    Карасин: США изменили подход к диалогу с Россией

    Карасин заявил о новой линии США на понимание позиции России в переговорах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США наметилась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию, что отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал переговоры с США, которые прошли в Эр-Рияде, передает РИА «Новости». По его словам, встреча была конструктивной и спокойной, но ожидать прорывных результатов от первой встречи было бы наивно.

    Он отметил, что в политике США появилось стремление услышать и понять позицию России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что тон отношениям России и США задают президенты обеих стран, и это задает новую динамику в международных переговорах.

    По словам Карасина, изменение в линии США свидетельствует о желании понять российские позиции, что является важным шагом вперед. В то же время российская сторона продолжает исследовать свою заранее определенную линию в отношениях с Соединенными Штатами, стремясь к более глубокому взаимопониманию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва получает сигналы из Вашингтона о готовности к взаимоуважительному диалогу.

    Российская сторона удовлетворена ходом переговоров с американской стороной, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия и США договорились о списке объектов, которые подпадают под временный мораторий на удары, включая нефтеперерабатывающие предприятия и трубопроводы.

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    28 марта 2025, 14:45 • Новости дня
    Песков: Путин не обсуждал с Трампом внешнее управление на Украине

    Внешнее управление на Украине не обсуждалось Путиным и Трампом, заявил Песков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в телефонных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом не поднимал вопрос о введении внешнего управления на Украине, что подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Идея о введении внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе телефонных контактов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в ходе телефонных разговоров между лидерами России и США эта тема не затрагивалась, сообщает ТАСС.

    Песков отметил, что президент Владимир Путин упомянул возможность внешнего управления на Украине лишь гипотетически, и пока нет никаких конкретных детализаций по этому вопросу. «Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду», – добавил представитель Кремля.

    Также Песков указал на преждевременность обсуждения деталей внешнего управления, поскольку эта тема пока не получила дальнейшего развития. «Что касается детализации – никаких деталей, как вы знаете, президент вчера не приводил. Да и, наверное, говорить об этом пока преждевременно», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов, однако в Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.

    В международной практике известны примеры введения внешнего управления под эгидой ООН, и в случае с Украиной все будет зависеть от развития переговорного процесса и адекватности нынешних властей в Киеве, отметил политолог Тимофей Бордачев.

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    28 марта 2025, 14:58 • Новости дня
    Карасин: Россия на переговорах в Эр-Рияде не общалась с Украиной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская делегация, участвовавшая в переговорах с США в Эр-Рияде, не встречалась с украинской стороной, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    «До нас американцы встречались с украинской делегацией, мы ее не видели», – сказал Карасин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

    Глава комитета также отметил, что нынешнее руководство США заинтересовано в диалоге с Россией и в поиске совместных решений. «Нынешнее руководство заинтересовано в диалоге с нами, в поиске совместных подходов и решений», – добавил Карасин.

    Карасин также подчеркнул, что, несмотря на изменения в Белом доме, политика США остается «явно антироссийской». По его словам, при нынешнем президенте американцы стали более восприимчивы к собственным интересам и не хотят «отвечать за чужие грехи». Он считает, что Америка ожидает от Европы самостоятельного решения собственных проблем, что вызывает недовольство европейской политической элиты.

    Ранее Карасин сообщил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США наметилась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва получает сигналы из Вашингтона о готовности к взаимоуважительному диалогу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона удовлетворена ходом переговоров с американской стороной.

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