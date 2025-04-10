В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.5 комментариев
Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине
Госдепартамент США подтвердил отставку посла в Киеве Бриджит Бринк
Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк покидает свой пост и возвращается домой, сообщила руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс.
Госдепартамент США подтвердил информацию о предстоящей отставке посла США на Украине Бриджит Бринк, передает ТАСС. Официальное заявление сделала руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов.
Она добавила, что Бринк отлично справлялась со своими обязанностями, и пожелала послу успехов в дальнейшем.
Бриджит Бринк обладает 25-летним опытом работы в дипломатии и является выпускницей Лондонской школы экономики и политических наук. Она свободно владеет русским языком, изучала также словацкий, сербский, грузинский и французский. В своей карьере она специализировалась на вопросах Восточной Европы, Балкан и постсоветского пространства, работала в посольствах в Узбекистане и Грузии.
Бриджит Бринк была утверждена американскими сенаторами на должность посла Соединенных Штатов на Украине 19 мая 2022 года.