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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

    13 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

    28 комментариев
    10 апреля 2025, 22:02 • Новости дня

    Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине

    Госдепартамент США подтвердил отставку посла в Киеве Бриджит Бринк

    Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк покидает свой пост и возвращается домой, сообщила руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс.

    Госдепартамент США подтвердил информацию о предстоящей отставке посла США на Украине Бриджит Бринк, передает ТАСС. Официальное заявление сделала руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов.

    Она добавила, что Бринк отлично справлялась со своими обязанностями, и пожелала послу успехов в дальнейшем.

    Бриджит Бринк обладает 25-летним опытом работы в дипломатии и является выпускницей Лондонской школы экономики и политических наук. Она свободно владеет русским языком, изучала также словацкий, сербский, грузинский и французский. В своей карьере она специализировалась на вопросах Восточной Европы, Балкан и постсоветского пространства, работала в посольствах в Узбекистане и Грузии.

    Бриджит Бринк была утверждена американскими сенаторами на должность посла Соединенных Штатов на Украине 19 мая 2022 года.

    10 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире

    Дональд Трамп заявил о наличии у США самого мощного и секретного оружия в мире

    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что у страны есть оружие, о котором никто не знает, и оно является самым мощным в мире.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым мощным оружием в мире, о существовании которого никто не догадывается. Об этом пишет ТАСС.

    «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

    Трамп не уточнил, какую именно военную разработку он имел в виду, но его заявление вызвало большой интерес среди экспертов и общественности.

    Ряд аналитиков полагают, что речь может идти о новых видах вооружений, которые находятся на стадии разработки или уже готовы к использованию, но держатся в строгой секретности.

    Заявления о военной мощи США всегда вызывали интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Многие страны следят за заявлениями американского президента, надеясь получить информацию о новых технологиях и вооружениях, которые могут повлиять на баланс сил в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре армия США планирует испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия.

    Также сообщалось, что Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее пяти процентов своего ВВП на оборону. Дональд Трамп заявлял, что собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений.

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    10 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Украина представила список желаний о размещении европейских войск
    Украина представила список желаний о размещении европейских войск
    @ Moritz Frankenberg/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина представила список требований для размещения миротворческих сил, в него включены вопросы мандата и инфраструктуры, сообщает Politico.

    Украина представила свои пожелания по размещению европейских войск на своей территории, пишет Politico. Встреча ключевых союзников Украины, включая министров обороны Франции и Британии, состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Главная цель обсуждений – проработка деталей миротворческой миссии в случае заключения мирного соглашения с Россией. По словам Владимира Зеленского, стране необходимо присутствие иностранных войск на суше, в воздухе и на море для предотвращения новых нападений со стороны России.

    Зеленский отметил, что обсуждение охватывало не только количество войск, но и их мандат, инфраструктуру и временные рамки. Заместитель главы офиса Зеленского Павел Палица подчеркнул, что около десятка стран готовы присоединиться к коалиции и отправить войска в Украину. Однако многие страны, включая Британию, не склонны отправлять своих солдат без поддержки со стороны США в виде авиационной защиты и логистики.

    Россия заявляет, что любое размещение союзных войск без мандата ООН будет неприемлемо. Несмотря на это, Украина уверена, что процесс согласования с европейскими союзниками идет полным ходом. Палица добавил, что обсуждения идут в контексте как политической, так и военной синхронизации. Кроме того, Украина рассчитывает, что западные войска будут сопровождаться расширенной системой ПВО и другими мерами защиты.

    Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил газете Die Welt, что обсуждение отправки западных войск на Украину стало символическим и не актуальным без завершения конфликта.

    Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палица сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    10 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Карлсон заявил о проигрыше США в войне против России

    Журналист Карлсон заявил, что США проиграли войну с Россией и разрушили Украину

    Карлсон заявил о проигрыше США в войне против России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну с Россией, а в процессе была разрушена Украина.

    По его словам, США потерпели поражение в войне против России, о чем он заявил в беседе с конспирологом Алексом Джонсом, пишут «Ведомости».

    Журналист отметил, что Вашингтон ведет войну с Россией через свои военные структуры, такие как Пентагон и ЦРУ, однако осознание поражения еще не дошло до политиков в столице.

    Карлсон подчеркнул, что война на Украине всегда была лишь частью более широкого конфликта с Россией и что судьба Украины не имеет значения для американских властей.

    Он также выразил мнение, что украинская территория вскоре будет заселена выходцами из третьих стран, так как о «сотнях тысяч уничтоженных украинских мужчин» никто не беспокоится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон выразил возмущение решением США передать Киеву ракеты Storm Shadow и ATACMS, несмотря на значительный риск ядерной войны.

    Ранее Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на российского президента Владимира Путина. Он назвал планы прошлого американского руководства «безумием».

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    10 апреля 2025, 02:07 • Новости дня
    Monde: Уничтожено главное производство боеприпасов ВСУ в Сумской области

    Monde сообщила об уничтожении заводов «Звезда» и «Импульс» в Шостке

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный объект по производству боеприпасов в Шостке на Украине был уничтожен, пишет Monde, ссылаясь на украинского офицера Антона Сербина, который отметил, что это был ключевой производственный центр.

    Газета Monde сообщила, что в Сумской области Украины уничтожен главный объект по производству боеприпасов. Со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина издание отмечает, что данный объект играл важнейшую роль в обеспечении Вооруженных сил Украины.

    В статье говорится о городе Шостка, который считается основным промышленным центром по производству взрывчатых веществ и боеприпасов на Украине. В городе расположены заводы «Звезда» и «Импульс», где производятся порох и детонаторы. Эти предприятия в 2024 году неоднократно подверглись атакам, в том числе 31 декабря.

    Антон Сербин подчеркнул: «Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен».

    Удары по объектам украинской инфраструктуры начались с 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, несут украинские спецслужбы.

    Целями атак становятся объекты оборонной промышленности и военного управления. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что в результате боевых действий в Донбассе и Запорожской области украинская армия потеряла более 1265 солдат.

    Группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области, сообщало издание.

    Российские войска после освобождения Басовки в Сумской области продвинулись к Локне и Юнаковке, перерезая пути снабжения украинских сил. ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область для удержания села Гуево в Курской области.

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    10 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Журавку в Сумской области
    Российские войска освободили Журавку в Сумской области
    @ Александр Харченко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в результатн наступления освободили Журавку в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, было нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Варачино, Водолаг, Локни, Журавки, Марьино, Мирополья, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две бронемашины, четыре арторудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73410 военнослужащих, 405 танков, 331 машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2262 бронемашины, 2664 автомобиля, 601 арторудие, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    8 апреля Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

    До этого российские войска освободили Катериновку в ДНР. На прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.

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    10 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Директор ЦРУ заявил, что США и Россия провели обмен заключенными в ОАЭ
    Директор ЦРУ заявил, что США и Россия провели обмен заключенными в ОАЭ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и США осуществили обмен заключенными в Абу-Даби, в ходе которого американская сторона получила Ксению Карелину, осужденную за участие в финансировании украинской армии, пишет Wall Street Journal.

    По данным газеты, обмен заключенными между Россией и США состоялся в четверг утром в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил возвращение в США Ксении Карелиной, приговоренной в России к 12 годам заключения за государственную измену, связанную с донатом украинской армии.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц уточнил, что Карелина уже вернулась на родину. При этом Рэтклифф не раскрыл, кого отпустили США в рамках обмена.

    Источники издания отмечают, что в Россию был возвращен Артур Петров, арестованный за якобы нарушение экспортных ограничений.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что обмен американца Марка Фогеля получил позитивный импульс для начала диалога между Россией и США.

    Освобождение россиянина Александра Винника и американца Марка Фогеля привело к укреплению доверия между руководством России и США, как заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

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    10 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Консультации России и США в Стамбуле завершились
    Консультации России и США в Стамбуле завершились
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Дарья Григоренко

    Консультации между Россией и США по нормализации работы посольств завершились в Стамбуле без каких-либо заявлений для прессы.

    Переговоры длились пять с половиной часов и проходили в российском генконсульстве. После завершения консультаций автомобиль с делегацией США покинул территорию российского генконсульства первым. Детали обсуждения не были обнародованы, передает ТАСС.

    Ранее знакомый с ходом переговоров источник сообщил, что делегации России и США завершат консультации в Стамбуле в четверг, второй день переговоров не запланирован.

    Напомним, в четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в Стамбуле обсуждают только двусторонние отношения, темы Украины в повестке дня нет.

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    10 апреля 2025, 09:01 • Новости дня
    Назначено время переговоров России и США в Стамбуле

    Российскую делегацию на переговорах России и США в Стамбуле возглавил посол Дарчиев

    Назначено время переговоров России и США в Стамбуле
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Стамбуле в четверг в 10:00 по местному времени начнется второй раунд консультаций делегаций России и США, которые возглавляют посол в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

    Консультации между Россией и США пройдут в Стамбуле. Начало переговоров назначено на 10:00 по московскому времени, что совпадает с местным временем в Стамбуле. Переговоры начнутся сразу после прибытия делегаций в российское генеральное консульство в городе, передает ТАСС.

    Российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

    Обстановка перед зданием консульства спокойная. Журналисты из России, Турции и западных стран уже выстроились в ожидании начала консультаций. На улице много прохожих и туристов, продолжается движение автомобилей, открываются кафе, как передает РИА «Новости».

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о подготовке встречи России и США по «раздражителям».

    Также в Кремле сообщили, что на предстоящей встрече в Стамбуле Россию будет представлять министерство иностранных дел.

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    10 апреля 2025, 18:20 • Новости дня
    Россия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств

    Дарчиев: Россия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств

    Россия и США договорились о гарантиях финансового обслуживания посольств
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США обменялись официальными нотами, закрепляющими договоренность о беспрепятственном банковском и финансовом обслуживании дипломатических миссий обеих стран.

    Об этом заявил посол России в США, глава российской делегации на консультациях по вопросам работы посольств Александр Дарчиев, передает ТАСС.

    Дипломат отметил: «Стороны обменялись официальными нотами, фиксирующими договоренность о взаимных гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипломатических миссий России и США, включая взносы Российской Федерации в ООН и другие международные организации».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила завершение российско-американских консультаций в Стамбуле.

    Напомним, в четверг в Стамбуле состоялся второй раунд консультаций между делегациями России и США.

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    10 апреля 2025, 08:40 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал главу Минфина США

    Зеленский раскритиковал министра финансов США Бессента за давление в вопросе сделки по недрам

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский выразил недовольство действиями министра финансов США Скотта Бессента, который настаивал на немедленном подписании договора по недрам, пишет украинское издание «Страна.ua».

    По данным издания, Зеленский подверг резкой критике министра финансов США из-за его настойчивых требований по подписанию сделки, касающейся природных ресурсов Украины, передает РИА «Новости».

    Зеленский обвинил Бессента в излишнем давлении и подчеркнул, что подобное поведение недопустимо.

    В своей речи Зеленский отметил, что Украина не является третьесортной страной, и предложил США выстраивать диалог на равных условиях.

    «Стучать пальцем по договору и говорить, что нужно подписать сейчас – на это я мог только сказать ему: "Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно"», – заявил он.

    Зеленский также выразил уверенность, что Бессент ожидал другого формата разговора.

    Напомним, Бессент обвинил Зеленского в разрушении «самой простой вещи в мире», а именно сделки между США и Украиной, из-за скандала в Белом доме. До этого министр финансов США назвал Зеленского «эстрадным артистом», который выступает в роли исполнителя в окружении плохих советников.

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    10 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    «Северяне» пресекли три попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область
    «Северяне» пресекли три попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Север» уничтожила живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область.

    ВСУ не оставляют попыток прорваться штурмовыми группами на территорию Краснояружского района. «Северяне» вскрывают перемещение противника и уничтожают оккупантов на границе и в пунктах временной дислокации на территории Сумской области, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    Украинские формирования трижды пытались прорваться через госграницу на направлении Поповки, однако перемещения противника были вскрыты воздушной разведкой, штурмовые группы ВСУ были уничтожены.

    Как отметили в российской группировке войск, отличительной особенностью стало формирование командованием ВСУ штурмовых групп из 10-15 человек, поскольку в предыдущие дни противник пытался скрытно просочиться, перебрасывая в район госграницы по два-три человека. Тем не менее увеличение численности привело лишь к росту потерь среди живой силы противника и снизило расход боеприпасов у российских артиллеристов.

    «На направлении Демидовки враг сосредоточил личный состав в окрестностях Миропольского и Петрушевки. По скоплению живой силы противника было нанесено комплексное огневое поражение, в том числе ударом ФАБ-3000. Враг понес существенные потери среди личного состава и техники», – отмечается в Telegram-канале.

    На российской территории продолжаются поиск и уничтожение оставшихся штурмовиков ВСУ. На этом направлении за минувшие сутки также было уничтожено восемь единиц вражеской техники.

    Между тем, «на Сумском направлении "северяне" завершают разгром врага в Суджанском приграничье, перемалывая десантно-штурмовые подразделения ВСУ и мотивированных неонацистов из теробороны», сообщили в группировке войск.

    Продолжается освобождение села Горналь и хутора Олешня. Причем отдельные группы противника пытались самовольно оставить позиции и сбежать в Сумскую область. Как уточнили российские военные, «украинские неонацисты с целью "стимулирования личного состава" убивают собственных отступающих солдат огнем артиллерии и сбросами с БПЛА».

    Подразделения морских пехотинцев и мотострелков завершают зачистку лесных массивов в окрестностях Гуево, фиксируя при этом местоположения сотен тел уничтоженных противников и военной техники для последующей эвакуации.

    При поддержке двух БТР М113 ВСУ предприняли попытку контратаки на позиции российских войск в Басовке.

    Общее продвижение группировки «Север» в Курской области составило свыше 3,7 тыс. метров.

    На этой неделе группировка «Север» уже сорвала очередную попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область.

    Ранее сообщалось, что «северяне» не дали ВСУ оборудовать минометные позиции у границы.

    «Северяне» уничтожили в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных.

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    10 апреля 2025, 08:04 • Новости дня
    США заявили о готовности увеличить штат посольства в Москве

    США готовы укомплектовать посольство в Москве для выдачи виз россиянам

    США заявили о готовности увеличить штат посольства в Москве
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты планируют увеличить число дипломатов в своем посольстве в Москве, чтобы иметь возможность выдавать визы россиянам и оказывать необходимые консульские услуги, сообщил американский источник.

    Американский источник подтвердил, что началась работа по увеличению числа дипломатов до необходимого уровня.

    По словам источника, ключевая задача – укомплектовать посольство до уровня, который позволит предоставлять адекватные консульские услуги, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США работают над устранением препятствий для работы посольств в столицах и готовится новая встреча.

    В Кремле сообщили, что на предстоящей встрече с США в Стамбуле Россию будет представлять министерство иностранных дел.

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    10 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области

    Подполье сообщило об ударах по военной базе и цеху в Киевской области

    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области были нанесены удары по военной базе в Вышгородском районе и цеху с военной продукцией в Броварском районе, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Киевской области зафиксированы удары по военной базе и цеху с продукцией для Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что «прилеты пошли» в районе Вышгорода и в направлении Старых Петровцев.

    Лебедев уточнил, что одна из целей находилась рядом с дачным кооперативом «Днепр», где также расположен летний кинотеатр. В Броварском районе удар пришелся по цеху, производящему военную продукцию.

    Ранее по административному зданию в Днепропетровске, где находились до 150 украинских военных, был нанесен удар.

    Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам управления БПЛА и боевикам ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив все выявленные цели.

    В Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома.

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    10 апреля 2025, 10:01 • Новости дня
    Начались переговоры России и США в Стамбуле
    Начались переговоры России и США в Стамбуле
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США, который пройдет в закрытом формате в здании генконсульства РФ и продлится несколько часов.

    В Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций России и США, передает ТАСС.

    Встреча стартовала в 10:00 по местному времени и проходит в здании российского генерального консульства. Консультации проходят в полностью закрытом формате, что подтверждают источники агентства.

    Российскую делегацию возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

    Переговоры между странами продлятся несколько часов, однако они не будут такими продолжительными, как предыдущий раунд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация выразила позитивный настрой на переговоры.

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    10 апреля 2025, 00:41 • Новости дня
    США подписали соглашение о бесплатном проходе по Панамскому каналу

    США и Панама подписали соглашение о приоритетном проходе военных кораблей США

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Панама договорились о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей через Панамский канал, что было подтверждено рамочным соглашением между двумя странами.

    Вашингтон и Панама подписали рамочное соглашение, касающееся прохождения американских военных кораблей через Панамский канал. Об этом сообщает РИА «Новости». Шеф Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что соглашение предусматривает приоритетный и бесплатный проход как военных, так и вспомогательных судов США.

    Хегсет заявил журналистам, что это соглашение было заключено в ходе его визита в Панаму и считается важным шагом для укрепления сотрудничества между Соединенными Штатами и Панамой.

    «Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно», – сообщил Хегсет.

    По словам Хегсета, это соглашение обеспечит США стратегические преимущества и упростит логистику в регионе. Представители Панамы также выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями и ожидают усиления двустороннего сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг утверждения Вашингтона о передаче Панамского канала под контроль США.

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