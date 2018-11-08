Самолет Lion Air врезался крылом в столб в аэропорту на Суматре

В аэропорту на острове Суматра самолет индонезийской авиакомпании Lion Air задел крылом фонарный столб, после чего вылет отменили.

Самолет Boeing 737-900 ER должен был вылететь в среду вечером в Тангеранг, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Jakarta Post.

На борту находилось 145 пассажиров, никто из них не пострадал.

В министерстве транспорта Индонезии сообщили, что пилоты самолета после происшествия были отстранены от работы.

В авиакомпании Lion Air рассказали, что пилоты получали неверные указания от персонала на земле. Сотрудники аэропорта были допрошены.

Напомним, 29 октября другой самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение спустя 13 минут после вылета из Джакарты в город Панкалпинанг.

В катастрофе погибли все находившиеся на борту пассажиры и экипаж – 181 человек, включая маленького ребенка и двух младенцев.