При штурме колонии строгого режима в Таджикистане убиты 13 заключенных

В результате бунта в колонии строгого режима в городе Худжанде в Таджикистане убиты 13 заключенных, сообщил источник.

«Тринадцать заключенных были убиты в ходе штурма колонии строгого режима в Худжанде, где они подняли бунт», – сказал источник в силовых структурах Согдийской области РИА «Новости».

Бунт поднял заключенный член ИГ*: он отобрал у охранника автомат и стал стрелять по надзирателям и охране. Заключенные захватили один из корпусов колонии.

Спецназ УВД Согдийской области начал штурм и подавил бунт.

В главном управлении исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана рассказали, что в колонию выехала следственная группа.

В начале октября в колонии строгого режима в Омской области заключенные устроили бунт. На стене ИК №6 вывесили плакат «Спасите».