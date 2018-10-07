Опубликовано видео оцепления бунтующей колонии в Омске

В социальных сетях появилась видеозапись оцепления исправительной колонии №6 в Омске, где произошла массовая драка.

Автор ролика сообщает, что территория колонии оцеплена, также перекрыты отдельные участки проезжей части возле колонии, передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье стало известно, что накануне, 6 октября, в колонии строгого режима в Омской области заключенные устроили бунт. На стене ИК №6 вывесили плакат «Спасите».

Личный состав исправительной колонии подняли по тревоге из-за массовой драки. Активных протестующих изолировали. В результате пострадали более 20 человек.

Заключенные требовали выдать им сотовые телефоны, позволить свободно перемещаться по территории и освободить из штрафных изоляторов нарушителей режима, сообщали в УФСИН по Омской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».