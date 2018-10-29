Эксперт оценил шансы США повторить судьбу СССР

«Падение СССР сказалось в лучшем случае на странах соцлагеря, в то время как падение США может затронуть всех, кто встроен в современную социально-экономическую систему», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Абзалов. Так он отреагировал на предложенный в СМИ сценарий краха США из-за политики Трампа по примеру развала СССР из-за действий Горбачева.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает нецелесообразным проводить аналогии между политикой президента США Дональда Трампа и президента СССР Михаила Горбачева, приведшим к распаду Советского Союза, как это делает интернет-издание Asia Times. Как пояснил эксперт, сейчас у США нет двустороннего фронтального противостояния с другой державой.

«В случае с Трампом речь будет идти о просадке экономки в следующем году. Надо понимать, что эрозия экономики не приведет в ближайшее время к падению США. Тем более, что падение СССР сказалось в лучшем случае на странах соцлагеря, в то время как падение США может затронуть всех, кто встроен в современную социально-экономическую систему», – считает эксперт.

По его словам, главный вопрос заключается не в том, будет ли экономически падать Вашингтон, а готов ли он постепенно отходить от гегемонии, так как по демографическим причинам позиции США будет ослабевать. «Основная часть производства и что намного важнее – потребления будет перемещаться в Юго-Восточную Азию», – подчеркнул он.

На фоне постепенного ослабления Трампу, по словам Абзалова, придется выбирать между двумя основными сценариями: если держаться за действующую составляющую, то падение будет сильнее. «Либо можно постепенно отступать, разделяя международное лидерство с целым рядом игроков», – отметил он.

Главная проблема Трампа в том, что он начинает воевать со всеми, хотя с каждым из игроков он мог бы договориться поодиночке.

«Трамп занимается созданием той системы, которая реально назрела в США. Местные избиратели в значительной степени хотят, чтобы сильные позиции страны конвертировались в их благосостояние. Эта система может оказаться очень убийственной, потому что раньше взаимодействие с партнерами происходило на основе мягкой, а не жесткой силы», – пояснил эксперт.

В случае если США продолжат ужесточать санкции и активно игнорировать требования других стран не проводить подобную политику, Вашингтону придется сдавать позиции, что произошло в нынешней ситуации с Ираном (США согласились ввести ряд квот для стран, сильно зависящих от поставок иранской нефти), либо жестко отстаивать свои требования, но «в результате сталкиваться с нарушением санкционного режима».

«Я сомневаюсь, что в среднесрочной перспективе речь будет идти о серьезном падении США, но то, что постепенно позиции Вашингтона будут ослабевать и степень этого ослабления будет зависеть от того, насколько жестко Вашингтон будет вести экономическую политику – это факт», – подытожил Дмитрий Абзалов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, издание Asia Times пишет, что успех Дональда Трампа в экономике рискует обернуться крахом супердержавы и президент может повторить «неудачную политику» Михаила Горбачева, приведшую к распаду Советского Союза.

В частности, как пишет автор статьи, президент выставляет другим странам такие условия, от которых они могут легко отказаться. Ряд стран выразили готовность бросить вызов США из-за решения американских властей ввести санкции против Ирана. В статье говорится, что погашение огромного американского госдолга в 21,6 трлн долларов будет означать «гибель американской гегемонии».