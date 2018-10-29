Эксперт оценил шансы США повторить судьбу СССР

Взгляд
8 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:54  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

Ракеты «Искандер» – разработка, опередившая свое время и до сих пор пугающая страны НАТОФото: Стрингер/РИА «Новости»
Тридцать лет назад, 7 ноября 1988 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев под нажимом академика Сергея Непобедимого принял решение о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А перед этим решением Горбачева был уничтожен предшественник «Искандера», комплекс «Ока» – и деятели российского ВПК не могут простить это генсеку до сих пор. Почему?  Подробности...
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«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоятьФото: Соцсети
В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН. Подробности...
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В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США

Такие универсальные туалеты появились даже в некоторых американских школахФото: Brian Branch Price/ZUMA/Global Look Press
Похоже, Соединенные Штаты перестают быть местом, где преклоняются перед трансгендерами. По крайней мере, американская либеральная пресса бьет тревогу: президент Трамп отменяет былое наследие Обамы по части отношения к одному из самых несчастных сексуальных меньшинств. Как ни парадоксально, таким образом Трамп наносит удар по богатейшим людям Америки. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Созданная Лукашенко система зашаталась и начала сыпаться

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Современная Белоруссия в значительной степени результат таланта, работы и усилий лично Александра Лукашенко, и у него есть серьезные основания записывать это себе в заслуги. Но есть у этой истории и другой аспект. Подробности...

Донбассу пора перестать танцевать на граблях

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
Тогда, в ночь на 2 ноября 2014 года, мы были реально готовы умереть за эти выборы. И вот прошло четыре года. Знаете, какие сейчас настроения в республике? Я имею в виду реальные настроения, а не красивые картинки. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Как пьяный либерал стал сверхчеловеком

Андрей Бабицкий, журналист
Либеральное сообщество не сумело активировать в России инструмент, которым можно распинать оппонентов якобы не за их взгляды, а за непристойное поведение. Триумфального возвращения полномочий общественного судии не произошло. Подробности...
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          Эксперт оценил шансы США повторить судьбу СССР

             8 ноября 2018, 11:22
          Фото: Yuri Abramotchkin, Chris Kleponis/CNP/AdMedia/
          Global Look Press
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Падение СССР сказалось в лучшем случае на странах соцлагеря, в то время как падение США может затронуть всех, кто встроен в современную социально-экономическую систему», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Абзалов. Так он отреагировал на предложенный в СМИ сценарий краха США из-за политики Трампа по примеру развала СССР из-за действий Горбачева.

          Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает нецелесообразным проводить аналогии между политикой президента США Дональда Трампа и президента СССР Михаила Горбачева, приведшим к распаду Советского Союза, как это делает интернет-издание Asia Times. Как пояснил эксперт, сейчас у США нет двустороннего фронтального противостояния с другой державой.

          «В случае с Трампом речь будет идти о просадке экономки в следующем году. Надо понимать, что эрозия экономики не приведет в ближайшее время к падению США. Тем более, что падение СССР сказалось в лучшем случае на странах соцлагеря, в то время как падение США может затронуть всех, кто встроен в современную социально-экономическую систему», – считает эксперт.

          По его словам, главный вопрос заключается не в том, будет ли экономически падать Вашингтон, а готов ли он постепенно отходить от гегемонии, так как по демографическим причинам позиции США будет ослабевать. «Основная часть производства и что намного важнее – потребления будет перемещаться в Юго-Восточную Азию», – подчеркнул он.

          На фоне постепенного ослабления Трампу, по словам Абзалова, придется выбирать между двумя основными сценариями: если держаться за действующую составляющую, то падение будет сильнее. «Либо можно постепенно отступать, разделяя международное лидерство с целым рядом игроков», – отметил он.

          Главная проблема Трампа в том, что он начинает воевать со всеми, хотя с каждым из игроков он мог бы договориться поодиночке.

          «Трамп занимается созданием той системы, которая реально назрела в США. Местные избиратели в значительной степени хотят, чтобы сильные позиции страны конвертировались в их благосостояние. Эта система может оказаться очень убийственной, потому что раньше взаимодействие с партнерами происходило на основе мягкой, а не жесткой силы», – пояснил эксперт.

          В случае если США продолжат ужесточать санкции и активно игнорировать требования других стран не проводить подобную политику, Вашингтону придется сдавать позиции, что произошло в нынешней ситуации с Ираном (США согласились ввести ряд квот для стран, сильно зависящих от поставок иранской нефти), либо жестко отстаивать свои требования, но «в результате сталкиваться с нарушением санкционного режима».

          «Я сомневаюсь, что в среднесрочной перспективе речь будет идти о серьезном падении США, но то, что постепенно позиции Вашингтона будут ослабевать и степень этого ослабления будет зависеть от того, насколько жестко Вашингтон будет вести экономическую политику – это факт», – подытожил Дмитрий Абзалов.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, издание Asia Times пишет, что успех Дональда Трампа в экономике рискует обернуться крахом супердержавы и президент может повторить «неудачную политику» Михаила Горбачева, приведшую к распаду Советского Союза.

          В частности, как пишет автор статьи, президент выставляет другим странам такие условия, от которых они могут легко отказаться. Ряд стран выразили готовность бросить вызов США из-за решения американских властей ввести санкции против Ирана. В статье говорится, что погашение огромного американского госдолга в 21,6 трлн долларов будет означать «гибель американской гегемонии».


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