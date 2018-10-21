Трампа назвали американским Горбачевым

Успех в экономике, которого удалось добиться Дональду Трампу, рискует обернуться крахом супердержавы; американский президент может повторить «неудачную политику» Михаила Горбачева, приведшую к распаду Советского Союза, пишет интернет-издание Asia Times (зарегистрировано в Гонконге).

Автор статьи Раджа Мерфи считает, что Соединенные Штаты в результате политики Трампа могут упустить мировое лидерство. Президент США выставляет другим странам такие условия, от которых они могут легко отказаться, говорится в статье Asia Times, содержание которой передает РИА «Новости».

Мерфи напомнил, что ряд стран выразили готовность бросить вызов США из-за решения американских властей ввести санкции против Ирана. Решение Госдепартамента позволить этим странам закупать иранскую нефть, по мнению автора статьи, походит на «махание зеленым флагом вслед уходящему поезду».

В статье говорится, что погашение огромного американского госдолга в 21,6 трлн долларов будет означать «гибель американской гегемонии».

По словам автора публикации, Америку ждет судьба Римской империи, которую погубили «войны, поддерживаемые алчностью, и оргии потребления». Над Соединенными Штатами «уже летает дух Горбачева», добавляет он.

«Мир, менее привязанный к американской широте души и щедрым таможенным тарифам, сможет легче отказаться от задиристой доктрины американских президентов под названием «Вы или с нами, или против нас», – пишет Мерфи, подчеркивая, что лидеры стран, обладающие самоуважением, будут менее терпеливы к лицемерию США.

«Конец последней империи нашей эры близок. Но подобный исход позволит построить равный и справедливый мир, благодаря человеку, который невольно оказался Горбачевым-2 в Белом доме», – заключил автор статьи.

Добавим, экс-президент СССР Михаил Горбачев ранее не раз критиковал политику Трампа. В частности, недавно он заявил, что желание выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является ошибкой Трампа, совершаемой «не от большого ума».