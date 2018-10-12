Горбачев усомнился в умственных способностях Трампа

Желание выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – это ошибка президента США Дональда Трампа, совершаемая не от большого ума, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Он назвал заявление Трампа очень странным. «Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума», – передает его слова «Интерфакс».

Горбачев заявил, что отказ от РСМД является ошибкой и в Вашингтоне должны понимать, «к чему это может привести».

«Стремление Вашингтона повернуть политику вспять нельзя поддерживать, об этом должна заявить не только Россия, но и все, кому дорог мир, тем более мир без ядерного оружия», – заявил первый президент СССР.

Именно Горбачев 8 декабря 1987 года поставил свою подпись под ДРСМД в Вашингтоне.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.