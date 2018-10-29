Адмиралы объяснили, почему новейший российский корабль вели на буксире

Буксировка боевого корабля вовсе не обязательно свидетельствует о его поломке. Напротив, это стандартная практика, пояснили газете ВЗГЛЯД адмиралы Владимир Комоедов и Игорь Касатонов. Так они прокомментировали тот факт, что российский малый ракетный корабль «Вышний Волочек» проходил пролив Босфор на буксире.

«Такие вещи практикуются, – сказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом, советник начальника Генштаба адмирал Игорь Касатонов. – Корабль называется малый ракетный, там все в уменьшенном масштабе, поэтому, конечно, экономим моторесурсы». Адмирал добавил, что подобная практика существовала и в советское время, когда ракетные катера много плавали в Средиземном море.

«Я много раз выходил на боевое дежурство и шел на буксире, чтобы экономить и беречь ресурс», – вторит ему другой бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. Теоретически он допустил, что на «Вышнем Волочке» могла быть какая-то поломка. «Но даже если и неисправность, что здесь такого? – задался Комоедов вопросом. – Может, неисправность, которую нельзя устранить самостоятельно. Может, по какому-то показателю использования двигателей стало ясно, что не надо перенапрягаться, лучше идти на буксире, а там пусть специалисты разберутся, потому что заменить двигатель будет дороже, чем его исправить».

Как сообщила в среду газета ВЗГЛЯД, в Сети появились снимки корабля «Вышний Волочек», который проходил Босфорский пролив при помощи спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру».

В феврале сообщалось о том, что у малого ракетного корабля возникли проблемы с судовым дизельным двигателем китайского производства. Китайская установка была поставлена на замену немецкому оборудованию, чьи поставки были прекращены из-за санкций.

При этом англоязычный портал Business Insider обращал внимание, что корабли российского ВМФ во время походов сопровождаются буксировочной техникой, и делал вывод, что флот России испытывает проблемы с техническим обслуживанием.

МРК «Вышний Волочек» принят на вооружение ВМФ России в июне 2018 года.