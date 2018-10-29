Новейший корабль с «Калибрами» пришлось возвращать домой на буксире

Новейший российский малый ракетный корабль «Вышний Волочек», который возвращается из Средиземного моря, прошел через черноморские проливы на буксире, сообщили СМИ.

На снимках, которые появились в Сети, видно, что корабль идет на буксире у «Профессора Николая Муру» через пролив Босфор. Предполагается, что это была отработка прохода на буксире узких проливов, передает «Интерфакс».

Источник агентства уверяет, что корабль исправен, а прохождение на буксире объяснил «экономией моторесурса». Отметим, что корабль сдан Черноморскому флоту только в начале июня, а значит, ресурс его двигательных установок должен быть весьма велик.

Таким образом, есть подозрение, что реальная причина иная. В частности, еще в феврале сообщалось, что сдача малого ракетного корабля «Вышний Волочек» флоту затягивается из-за проблем с высокооборотным судовым дизелем CHD622V20 китайского производства.

Изначально планировалось установить на корабли серии «Буян-М» немецкие двигатели MTU 16V4000M90, но поставки были прекращены из-за санкций. В связи с этим немецкие дизели были установлены только на пять кораблей. Оставшиеся корабли получили китайские дизели, которые, по данным источников, создавались для гражданских судов, и не рассчитаны на нагрузки военных кораблей.

Ранее на тот факт, что российские корабли отправляются в дальнее плавание в сопровождении буксиров, обращали внимание западные СМИ, которые расценили это «самой большой проблемой российского флота».

Черноморский флот пополнился кораблем «Вышний Волочек» 1 июня. Это шестой корабль модернизированной серии «Буян-М». У него увеличено водоизмещение, корабль оснастили новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности, в том числе ракетным комплексом «Калибр-НК».