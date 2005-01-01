Черноморский флот пополнился новейшим кораблем с ракетами «Калибр»

В пятницу в Севастополе прошла торжественная церемония приема в состав Черноморского флота малого ракетного корабля «Вышний Волочек», оснащенного универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», сообщил официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

Трухачев рассказал, что в пятницу на корабле состоялся подъем Андреевского флага, освященного в храме Архистратига Михаила, передает ТАСС.

В торжественной церемонии «приняли участие представители главного командования ВМФ, Черноморского флота, правительства и заксобрания Севастополя, Зеленодольского судостроительного завода и делегация города Вышний Волочек».

После мероприятия, состоявшегося в первый день летнего периода обучения, экипаж корабля продолжит отработку курса подготовки к выполнению задач по предназначению, а затем приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

«Вышний Волочек» является малым ракетным многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Это шестой корабль модернизированной серии «Буян-М»; в данный момент это единственное судно данного класса в составе Черноморского флота.

Корабли этого проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Ранее в пятницу сообщалось о спуске на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля нового поколения проекта «Океан» на Зеленодольском заводе им. Горького в Татарстане.