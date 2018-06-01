Сторожевой корабль проекта «Океан» спущен на воду в Татарстане

Второй серийный пограничный сторожевой корабль нового поколения проекта «Океан» спустили на воду на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького в Татарстане.

«На АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» состоялась торжественная церемония спуска на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля первого ранга проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский», который был заложен 15 июня 2015 года», – передает РИА «Новости» сообщение предприятия.

Там сообщили также, что на стапелях предприятия в данный момент ведется строительство третьего серийного заказа проекта 22100, заложенного 28 апреля 2017 года.

Головной корабль проекта 22100 (заводской номер 111) был спущен на воду в мае 2014 года на судостроительном Зеленодольском заводе имени Горького (Татарстан) и в данный момент несет службу в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району.

Проект строительства разработан Центральным морским конструкторским бюро (ЦМКБ) «Алмаз» в Санкт-Петербурге.

Корабль предназначен для решения задач береговой охраны, для патрулирования дальних морских и океанских зон. Скорость корабля составляет 20 узлов, дальность его плавания - до 12 тыс. миль, автономность - 60 суток.

Напомним, в апреле 2015 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила два тендера на поставку сторожевых кораблей проекта 22100 (шифр «Океан»), стоимость проекта оценивается в 17,3 млрд рублей. Суда (заводские номера 112 и 113) должны быть поставлены до 1 декабря 2019 года в Мурманск.