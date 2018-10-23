В США назвали «главную проблему» ВМФ России

Портал Business Insider обратил внимание, что корабли российского ВМФ отправляются в дальнее плавание во время учений НАТО в сопровождении буксировочной техники, и расценил это как свидетельство самой большой проблемы российского флота.

Издание вспомнило о крупных авариях, произошедших в последние десятилетия с российскими военными кораблями. В частности, портал обратился к гибели подлодки «Курск», пожарам на верфях и инцидентам с авианосцем «Адмирал Кузнецов».

«Эти аварии и проблемы приводят к одному неизбежному выводу: у Военно-морского флота России есть проблема технического обслуживания», – пишет Business Insider.

Военный эксперт Брайан Кларк считает, что причиной невозможности обслуживать устаревающие корабли является отсутствие необходимых для замены элементов, производство или доступ к которым в настоящее время невозможны.

Ранее в США назвали «самую грозную» российскую подлодку.