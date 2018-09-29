В США назвали «самую грозную» российскую подлодку

«Самой грозной» субмариной для флота США является российская многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М», считает американское издание National Interest.

Контр-адмирал Дэйв Джонсон, говоря о субмарине «Казань», отметил, что США столкнутся с «суровым потенциальным противником», передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.

«Достаточно только взглянуть на «Северодвинск», – отметил Джонсон.

Впечатляющей подлодку «Северодвинск» называл и главнокомандующий ВМС США в Европе Джеймс Фогго.

«Если посмотреть на развитие российского ВМФ, как расходовались ресурсы, станет ясно, что основные усилия по исследованию и развитию были в первую очередь направлены на укрепление подводного флота», – сказал он.

В то же время издание считает, что у США остается преимущество в этой сфере.

Во вторник головная многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» вышла в море для прохождения заводских испытаний.

Ранее сообщалось, что до 2020 года для ВМФ планируется построить семь подлодок проекта «Ясень», шесть из них – по модернизированному проекту 885М.