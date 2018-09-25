Подлодка «Казань» вышла на заводские испытания

Головная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 855М «Казань» вышла в море для прохождения заводских испытаний, сообщил гендиректор КБ «Малахит» Владимир Дорофеев.

«Вчера с Севмаша ушел в море головной корабль проекта «Ясень-М» – «Казань», – цитирует Дорофеева ТАСС.

Корабль «Казань» был заложен в 2009 году, его передача флоту запланирована на 2019 год.

Лодки проекта 885 «Ясень» имеют восемь вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», а также восемь или десять торпедных аппаратов калибров 533 мм и 650 мм.

Ранее сообщалось, что до 2020 года для ВМФ планируется построить семь подлодок проекта «Ясень», шесть из них – по модернизированному проекту 885М.

Американское аналитическое издание National Interest окрестило АПЛ «Казань» – первую субмарину проекта «Ясень-М», спущенную на воду в конце марта, – самым страшным противником американского флота.