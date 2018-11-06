Россия и Китай договорились о совместных проектах в атомной энергетике

Россия и Китай подписали четыре исполнительных контракта по проектам сооружения новых блоков Тяньваньской АЭС и демонстрационного ядерного реактора на быстрых нейтронах CFR600.

Контракты заключены на полях выставки China International Import Expo в Шанхае, передает РИА «Новости».

Предприятия корпорации CNNC подписали с АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» контракт на технический проект на блоки №7 и №8 Тяньваньской АЭС. С АО «ОКБМ «Африкантов» – исполнительные контракты по проекту CFR600 на поставку оборудования и оказание услуг, предоставление лицензии на право использования программных средств, а также на услуги по экспертизе документации.

Кроме того, Россия и Китай завершили переговоры по созданию тяжелого вертолета, стороны готовы подписать контракт, передает ТАСС со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктора Кладова.

Он также отметил, что Ростех не исключает возможность реализации совместных проектов с Китаем по сухопутной бронетехнике. У разработчиков двух стран, по его словам, «периодически возникают идеи на китайскую платформу поставить российское вооружение, допустим, ПТРК или противосамолетную ракету».

Он добавил, что такие идеи уже обсуждались, и пока проектов нет.

Ранее во вторник Кладов сообщал, что Россия и Китай согласовали новые поставки оружия.