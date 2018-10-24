Россия заключила три оружейных контракта с Китаем

Россия и Китай согласовали новые поставки оружия, сообщил руководитель делегации «Ростеха» (входит в «Рособоронэкспорт») на выставке в Чжухае Виктор Кладов.

«Мы ведем активное сотрудничество с КНР во всех средах военно-технического сотрудничества – земля, воздух и вода. Помимо успешной реализации двух контрактов по С-400 и Су-35 у нас есть масса других проектов. Я бы не хотел углубляться в детали, но скажу, что мы буквально недавно подписали еще три (оружейных) контракта с китайской стороной», – уточнил он, передает РИА «Новости».

По его словам, санкции Вашингтона по-спортивному разозлили Китай. «Нельзя с такой большой, великой страной, с крупным игроком на мировой арене разговаривать языком давления, угроз, ультиматумов», – сказал Кладов.

По его словам, в Пекине считают, что ответом на санкции должно стать еще более тесное, более глубокое сотрудничество с Россией. «Мы должны с Россией быть плечом к плечу, спина к спине, как они сказали. Знаете, как в голливудском боевике, спина к спине. И ответом на эти вызовы должно быть военно-техническое сотрудничество и в сфере совместных разработок, и в сфере поставок, и в сфере создания и налаживания производства новых образцов», – сказал Кладов.

Он также отметил, что «Рособоронэкспорт» выполнит план по продаже оружия за рубеж на сумму не менее 13,4 млрд долларов.

Авиакосмический салон Airshow China 2018 проходит в Чжухае с 6 по 11 ноября.

Тем временем глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия якобы не будет представлять такую же угрозу для США, как Китай, в 2025–2035 годах, поскольку не сможет поддерживать на текущем уровне свой потенциал.