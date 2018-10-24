Пентагон сделал неприятный прогноз для России

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия якобы не будет представлять такую же угрозу для США, как Китай, в 2025–2035 годах, поскольку не сможет поддерживать на текущем уровне свой потенциал.

В частности, военный уверен, что в период с 2025 по 2035 год США добьются в военной сфере большего, чем Китай «и, возможно, Россия, которая вряд ли сможет поддержать на том же уровне то, что она делает сейчас».

«Там (в России) снижаются демографические и экономические показатели. И я не думаю, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025–2035 годах, как Китай», – сказал Данфорд, передает РИА «Новости».

Ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью заявил, что китайские ракеты представляют угрозу для России.

В то же время в сентябре глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал ядерное оружие России главной угрозой.