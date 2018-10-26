США предупредили Россию о китайской угрозе

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в интервью заявил, что китайские ракеты представляют угрозу для России.

«Китайский ракетный потенциал представляет угрозу для России, поскольку часть территории РФ находится в зоне поражения», – сказал Болтон в интервью Reuters, цитата из которого опубликована в Twitter агентства.

Также советник Трампа добавил, что Договор о ракетах средней и малой дальности(ДРСМД), подписанный в конце 80-х готов между СССР и США – это «реликт» времен холодной войны.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД в ближайшие полтора месяца.

Западные эксперты сообщали, что рост военной мощи Китая вынуждает Трампа угрожать выходом из ракетного договора.

Газета ВЗГЛЯД анализировала причины разрыва Договора РСМД и то, как это связано с КНР.