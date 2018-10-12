Угрозой разрыва «ракетного договора» США наступают на старые грабли

США идут на разрыв одного из важнейших договоров эпохи СССР – о ракетах средней и меньшей дальности. В свое время его подписание избавило Европу от страха перед ядерной катастрофой. Почему были созданы эти ракеты, чем они столь опасны и нужно ли России бояться разрыва этого договора сегодня? И при чем тут Китай?

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о намерении наращивать американский ядерный арсенал. По его словам, США будут продолжать наращивать ядерную мощь, пока остальные страны «не придут в себя». Отдельно он подчеркнул, что его слова «обращены напрямую к России и Китаю».

Поминки старого мира

А за два дня до столь агрессивного заявления, 20 октября 2018 года, Дональд Трамп «выкатил» на всеобщее обсуждение ещё одну новость. Он заявил, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключён между СССР и США ещё 30 лет назад, в июне 1988 года. Таким образом, в заявлениях Трампа прослеживается определённая логика и последовательность (что, скажем честно, отнюдь не всегда для него характерно), что позволяет предположить, каким именно образом США собираются усилить давление на Россию и, что гораздо интереснее, на Китай.

Начнём с полезного: с истории. Которую стоит помянуть ещё до того момента, когда касательно Договора по РСМД можно будет сказать только грустную фразу: «Умерла так умерла! Несите на кладбище!».

Сермяжный смысл Договора по РСМД состоял в том, что в процессе предыдущей гонки ядерных вооружений, которая буднично шла со второй половины 1940-х годов, США всё время пытались «повысить ставки». При этом концепция «повышения ставок» базировалась на простой идее: ударить первыми и как можно болезненнее для возможного противника (тогда – СССР), с тем чтобы его ответный удар по США был максимально слабым и, по возможности, даже полностью безопасным.

Эта американская доктрина вполне успешно работала с середины 1940-х и вплоть до конца 1960-х годов, пока СССР значительно отставал как по количеству, так и отчасти по качеству ракетно-ядерных вооружений от США. Действительно, обезоруживающий ракетно-ядерный удар по нескольким «королёвским» жидкостным межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР) Р-7, стоящим на громоздких стартовых столах на полигонах Тюра-Там и Плесецк, ещё в конце 1950-х годов мог оставить СССР без какой-либо возможности ответного ядерного удара. А затем уже делом техники было перехватить столь же скромный флот советских дозвуковых стратегических бомбардировщиков, у которых на вооружении тогда были лишь свободнопадающие бомбы и первые несовершенные крылатые ракеты.

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То же касалось и подводных лодок, современного грозного компонента российского ядерного оружия и основы американских стратегических ядерных сил. Первые баллистические ракеты для подводных лодок (БРПЛ) тогда имели смехотворную дальность – менее 1000 километров, что вынуждало подводные лодки подходить вплотную к берегам «условного противника» и делало их уязвимыми для массы противолодочных средств.

Впрочем, даже при таких несовершенных технических средствах ведения глобального ракетно-ядерного конфликта СССР и США смогли доиграться до неуправляемого обострения – в октябре 1962 года разразился Карибский кризис, как раз связанный с размещением советских РСМД на Кубе. Внезапно оказалось, что у США нет адекватного ответа на удар по американской территории, массированно нанесенный с минимально возможного расстояния. Тогда мир взаправду оказался критично близко к глобальному ракетно-ядерному апокалипсису, так как вынужденно решения о применении ядерного оружия были спущены чуть ли не до уровня командиров советских подводных лодок и расчётов самих РСМД на Кубе.

Испуг США в 1962 году был понятен: впервые «пистолет со взведенным курком» оказался уже у их виска, хотя буквально годом ранее США, безусловно, гордились тем, что смогли разместить ракеты с ядерными боеголовками в Турции, в «мягком подбрюшье» Советского Союза, и считали это, пожалуй, тоже «явным сигналом для СССР».

В 1962 году масштабного обострения удалось счастливым образом избежать, однако это был отнюдь не последний критический момент в истории.

Европа в заложниках

Второй раз в столь же неприятный кризис США и СССР вкатились уже в начале 1980-х годов, уже, как говорится, в полном понимании происходящего. Причиной стало размещение РСМД в Европе, причём тут уже эскалация шла не год–два, как на Кубе, а продолжалась доброе десятилетие, когда СССР и США последовательно наращивали потенциал РСМД именно на европейском ТВД. Военные обеих сторон (вначале в США, а потом и в СССР) тогда смогли убедить политическое руководство в том, что в наращивании потенциала ракет средней и меньшей дальности нет ничего опасного, а преимущества, которые оно сулит, могут обеспечить победу в ракетно-ядерном конфликте по тому же сценарию обезоруживающего первого удара.

При этом если раньше, в начале 1960-х, целями подразумевались скорее немногочисленные пусковые установки МБР и аэродромы базирования крылатых «стратегов», то теперь это было бесполезно: уничтожить разом, одним ударом, добрую тысячу советских носителей было просто невозможно. Теперь план подразумевал «удар по штабам», когда СССР намеревались обезглавить, уничтожив высшее военное и политическое руководство страны. Понятное дело, в таком случае целью была столица Советского Союза Москва, а ракеты требовалось разместить максимально близко к СССР.

Ответ СССР тоже был понятен: не считая возврат РСМД на Кубу адекватным шагом (хоть и симметричным по отношению к действиям США), Советский Союз предпочёл взять «в заложники» уже европейские страны НАТО, максимально нарастив свою группировку РСМД на европейском направлении. Таким образом, именно европейцы послужили тем рычагом, который сдвинул в нужную сторону позицию США и вынудил их пойти на подписание ДРСМД.

Итог такого шага тоже известен – США пришлось снова пойти на попятный, подписав Договор по РСМД, практически исключивший ракеты средней и меньшей дальности как фигуры на «глобальной ракетно-ядерной шахматной доске». Ведь пусть это и пешки с точки зрения дальности их удара, но очень опасные пешки, когда они размещены максимально близко к вражескому королю.

Против кого играют США?

В своём заявлении о выходе из ДРСМД, небрежно кинутом с трапа самолёта, Дональд Трамп несколько раз упомянул Китай, который вообще не является стороной договора. И это неслучайно: совершенно очевидно, что против России эта «краплёная» карта РСМД абсолютно не играет. На нынешнем этапе Россия уже подготовилась к выходу США из ДРСМД, создав комплексы крылатых ракет морского базирования (КР «Калибр»), которые в случае выхода США из ДРМСД вполне могут «прописаться» и на суше, что пока что запрещено договором.

Кстати, именно этот факт позволяет сегодня России обоснованно обвинять США в фактическом нарушении пока что действующего ДРСМД. Всё дело в том, что пусковые установки Mk41 американской системы ПРО в Польше и Румынии вполне приспособлены для запуска крылатых ракет «Томогавк» – для этого в пусковом контейнере Mk41 достаточно поменять удерживающие ракету ложементы и программное обеспечение, что занимает менее суток. Это – прямое нарушение Договора по РСМД, на что США трудно возразить. Именно поэтому США последовательно избегают стандартной процедуры согласования разночтений в договоре, которая подразумевает создание специальной согласительной комиссии, так как в данном случае в договор практически неизбежно надо будет вносить неприятные для США поправки.

Кроме того, можно сказать, что даже обвинения США в части крылатой ракеты 9М729, на которых базируются претензии к исполнению Россией ДРСМД, можно действительно считать частично обоснованными. При желании такой «Калибр» с увеличенной дальностью можно разместить на суше и снабдить ядерным боезарядом. Было бы у США желание снова поучаствовать в «русской рулетке» с ракетно-ядерными пистолетами у висков обоих оппонентов.

Тем не менее, глобальная же цель США, скорее всего, это не Россия.

Соединённым Штатам нужны собственные ракеты средней и меньшей дальности с ядерными боезарядами для того, чтобы сдерживать Китай. Именно эта цель уже несколько раз декларировалась американскими политиками и военными. На сегодняшний день Китай, с точки зрения ракетно-ядерного потенциала, во многом напоминает СССР середины 1960-х годов: его пусковые установки и ракеты достаточно малочисленны и несовершенны, стратегические бомбардировщики представляют собой реплики устаревших советских Ту-16, а геостратегическое положение очень уязвимо: у Китая практически нет военных баз за пределами собственной территории и тем более баз, приспособленных для базирования носителей ядерного оружия.

Интересно и то, что Китай, не связанный положениями ДРСМД, уже имеет в своём распоряжении крылатые ракеты средней дальности наземного базирования. Это изделие CJ-10K, которое является улучшенной копией советской крылатой ракеты X-55. В районе 2001 года Китай успешно купил документацию и опытные образцы X-55 через Киев, воспользовавшись услугами днепропетровского КБ «Южное», которое во многом помогло КНР усовершенствовать Х-55 до уровня CJ-10K. В частности, китайцы избавились от выдвижного двигателя, который повышает радиолокационную сигнатуру ракеты. К настоящему моменту Китай уже провёл испытания CJ-10K в наземном, воздушном и морском вариантах, получив в своё распоряжение практически универсальную крылатую ракету.

Таким образом, как ни странно, Китай тоже готов к выходу США из ДРСМД и, например, к возможному размещению американских крылатых и баллистических ракет на Тайване, в Южной Корее или в Японии. Поэтому, если Дональд Трамп «обращается напрямую к России и Китаю» и пытается напугать их новой гонкой ракетно-ядерных вооружений, можно только посетовать на короткую память американской элиты. Если не получилось у Джона Кеннеди и у Рональда Рейгана, то почему должно получиться у Дональда Трампа? Или США считают, что Китай – это более лёгкий соперник, нежели СССР?

Наверное, оба этих вопроса имеют иные ответы, нежели это сегодня представляется в выкладках и планах Белого дома и Пентагона.