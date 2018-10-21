В Германии расстроились из-за решения Трампа выйти из ДРСМД

Правительство Германии выразило сожаление о решении президента США Дональда Трампа выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Администрация США прошлой ночью проинформировала нас о решении президента (Дональда) Трампа о выходе из Договора о РСМД. Правительство ФРГ сожалеет о заявленном выходе США. Договор о РСМД является важным элементом контроля над вооружениями и служит в особой степени в том числе европейским интересам», – цитирует РИА «Новости» заявление кабмина Германии.

Также сообщается, что последствия принятого решения обсуждаются «в кругу партнеров по НАТО».

Ранее в воскресенье в НАТО заявляли, что ответственность за решение США выйти из ДРСМД лежит на России. Экс-президент СССР Михаил Горбачев называл это ошибкой президента США Дональда Трампа.

В субботу Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении этого заявления.