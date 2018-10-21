В Германии расстроились из-за решения Трампа выйти из ДРСМД

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21 октября, воскресенье | Последнее обновление — 18:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Британия, Франция и Германия выступили с требованием к Саудовской Аравии
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России
Почему в Норвегии развалилось дело «русского шпиона»
Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка
Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников
Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы
Как сделать человека из животного
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
До Швондера никто не задумался, что Шарику нужны имя и фамилия. Именно Швондер вручает ему переписку Энгельса с Каутским, и пренебрежение к этому тексту со стороны интеллигентов вряд ли оправдано. Подробности...
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Чем отвратительна травля в отношении сектантов
Сергей Худиев, публицист, богослов
К культу «Свидетелей Иеговы» можно высказывать различные претензии. И богословие у них еретическое, и манипуляция адептами налицо. Вот только в склонности к вооруженному насилию «свидетелей» обвинять нечестно. Подробности...
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Дикость, подлость и невежество при Пушкине и сейчас
Дометий Завольский, историк-архивист
Сейчас оправившейся, но уже слишком переломанной России угрожает невежество, пробуждающее подлость и открывающее ворота дикости. Мы стали до гибельной опасности ленивы и нелюбопытны. Подробности...
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В керченском колледже сработало взрывное устройство
На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройствоПодробности...
«Союз» с космонавтами не долетел до МКС
Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадалиПодробности...
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
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