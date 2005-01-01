США назвали ядерное оружие России главной угрозой

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26 сентября, среда  |  Последнее обновление — 07:37  |  vz.ru
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Почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель

Цена на нефть Brent достигла максимума с ноября 2014 годаФото: Grigory Dukor/Reuters
Впервые за пять лет цена на нефть перешагнула 80-долларовый рубеж. От такой ситуации выигрывает не только российский бюджет и нефтяники, но и рубль, курс которого сразу вырос. Специалисты уверены в неизбежности роста цен до 100 долларов уже в ближайшее время. А благодарить за это приходится ровно те факторы, которые обычно оценивают негативно. Подробности...
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Зачем Украине военно-морская база в Азовском море

Новая военно-морская база станет лишним доказательством невозможности Украины стать морской державойФото: bmtport.com.ua
Украина создает военно-морскую базу на берегу Азовского моря – в Бердянске. За основу базы взяты местные торговые порты, а первым корабельным пополнением стали полувековые буксир «Корец» и корабль управления «Донбасс». Американские аналитики уверены: в случае конфликта с Россией украинская база ВМС будет уничтожена за считанные минуты. Каково реальное назначение строящегося военного объекта в Бердянске? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту

Дмитрий Родионов, политолог
Лукашенко заявляет, что украинцы белорусам братья. Ну ок, они и нам, русским, братья. Но помогать властям Украины и помогать украинцам – это разные вещи. Особенно когда речь идет о помощи в убийстве одних «братьев» другими. Подробности...

Самоненависть – общая болячка России и Украины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...
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Места тут заколдованные

Елена Кондратьева, журналист
Новоизбранный губернатор рассказывает мне, как Москва дважды отправляла к нему психолога, чтобы честный русский коммунист победил в Курске евреев. Ну и дальше по кочкам: «освобождение России», Березовский, «я русский человек»… Подробности...
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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      Обсуждение: 28 комментариев
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          США назвали ядерное оружие России главной угрозой

             26 сентября 2018, 06:54
          Фото: Liu Jie/Xinhua/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Глава Пентагона Джеймс Мэттис в Военном институте Вирджинии назвал основные угрозы безопасности США.

          По его словам, первой внешней угрозой, требующей внимания, является «ядерная угроза со стороны России». Он отметил, что «в меньшей степени» угрозу для США представляет ядерное оружие Китая. Также существует угроза со стороны КНДР, причем, по мнению главы Пентагона, «Северная Корея – это сейчас наиболее насущная из них», передает ТАСС.

          Мэттис отметил, что «о ядерной угрозе не так много говорят», но она «абсолютно реальна», и требуется «принимать меры». Глава Пентагона заявил о необходимости «сдерживания», поскольку «ядерную войну невозможно выиграть, так что ни в коем случае нельзя ее начинать».

          Напомним, срок действия договора СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. У России и США более 13 тыс. ядерных боеголовок – 92% мирового ядерного арсенала.


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