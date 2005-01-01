США назвали ядерное оружие России главной угрозой

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в Военном институте Вирджинии назвал основные угрозы безопасности США.

По его словам, первой внешней угрозой, требующей внимания, является «ядерная угроза со стороны России». Он отметил, что «в меньшей степени» угрозу для США представляет ядерное оружие Китая. Также существует угроза со стороны КНДР, причем, по мнению главы Пентагона, «Северная Корея – это сейчас наиболее насущная из них», передает ТАСС.

Мэттис отметил, что «о ядерной угрозе не так много говорят», но она «абсолютно реальна», и требуется «принимать меры». Глава Пентагона заявил о необходимости «сдерживания», поскольку «ядерную войну невозможно выиграть, так что ни в коем случае нельзя ее начинать».