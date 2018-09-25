Стало известно о скорых переговорах России и США по продлению СНВ

Россия и США в октябре проведут в Женеве переговоры относительно возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пишет Financial Times со ссылкой на директора департамента по вопросам контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.

«Абсолютно реально выйти на договоренность о продлении, если будет на то политическая воля с американской стороны, готовность с российской стороны есть. Через пару недель соберется в Женеве двусторонняя консультативная комиссия», – передает слова Ермакова RT.

Financial Times пишет, что эксперты предупреждают об опасности для договоренностей по стратегической стабильности из-за разлада в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Договоренности выработаны для предотвращения «ядерного армагеддона», пишет FT.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. У России и США более 13 тыс. ядерных боеголовок – 92% мирового ядерного арсенала.

Издание упомянуло также о взаимных обвинениях Москвы и Вашингтона в нарушении ДРСМД. Ермаков заявил, что Россия готова к обсуждению с Вашингтоном судьбы этого соглашения «в любое время и в любом формате».

В середине сентября посол России в Москве Анатолий Антонов призвал США к проведению очередного раунда консультаций по вопросам договоров РСМД, СНВ.

В то же время США в конце августа допустили отказ от СНВ-3.