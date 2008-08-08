Россия призвала США к переговорам по РСМД, СНВ и ПРО

Москва надеется на проведение с США очередного раунда консультаций по вопросам стратегической стабильности, сообщил посол России Анатолий Антонов.

Он заявил о необходимости возобновить обстоятельный диалог по данному вопросу на уровне замминистров МИД России и США, передает РИА «Новости».

В Хельсинки российская сторона передала Вашингтону «конкретные предложения по тематике контроля над вооружениями и разоружения», отметил посол.

Антонов надеется, что США «определятся с подходами» по договорам СНВ и РСМД, а также по проблеме развертывания глобальной ПРО и тематике неразмещения оружия в космосе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об угрозе разрыва важнейшего договора между Россией и США.

Как подчеркнул посол, страны должны сохранить возможность отвечать на «крупные вызовы в области безопасности».

Хотя встреча в Хельсинки имела позитивную тональность, демонизация России в США продолжается, сказал посол. Он указал, что американские политики «атакуют друг друга русофобскими обвинениями», как «в настольном теннисе». Россия рассчитывает на положительный ответ США по предложению президента России Владимира Путина о воссоздании рабочей группы по антитеррору.

Антонов признал, что отношения Москвы и Вашингтона оказались на «беспрецедентно низком уровне», который Россия считает «аномалией». Москва призывает «спокойно и планомерно продвигать пусть небольшие проекты, которые позитивно сказывались бы на двусторонних отношениях, а уже затем подступаться к реализации более амбициозных задач».

На ваш взгляд Вашингтон вновь объявил об ограничениях работы российских дипломатов. А нужны ли вообще в такой обстановке дипломатические отношения между Россией и США? Да

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Посол рассказал, что США «из рук вон плохо» решают вопросы оформления виз российским дипломатам, которые должны приехать на место высланных из страны коллег.

Кроме того, Антонов заявил, что между странами не должно быть визовых барьеров для деятелей искусства. Он отметил, что сотрудничество с США в области культуры развивается успешнее, чем во многих других сферах.

Введение новых санкций США против России — это «путь в никуда», от этого пострадают американские компании, заявил он. В России продолжают работать примерно 3 тыс. компаний с американским капиталом, которые «не хотят уходить из России», что подтвердили и Петербургский международный экономический форум, и Восточный экономический форум во Владивостоке, сказал посол.

Ведется работа по реализации предложения Путина создать группу высокого уровня из бизнесменов двух стран, которая способствовала бы развитию экономических связей. Антонов при этом признал, что «хотелось бы двигаться более оперативно».

Напомним, с момента инаугурации Дональда Трампа американские элиты потратили колоссальные усилия на демонизацию России.

В среду Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы.