В Ростехе оценили объем экспорта оружия в условиях санкций

В 2018 году Рособоронэкспорт продаст оружия за рубеж на сумму не менее 13,4 млрд долларов, сообщил представитель Ростех Виктор Кладов.

«Несмотря на жесткую конкуренцию на внешнем рынке, несмотря на введенные против России санкции, план продажи экспорта оружия в 2018 году будет не ниже прошлогоднего, то есть не менее 13,4 млрд долларов», – цитирует Кладова РИА «Новости».

Кладов возглавляет делегацию Ростеха на авиакосмическом салоне Airshow China-2018, который проходит в Чжухае с 6 по 11 ноября.

Он рассказал, что Россия заключила с Китаем три контракта на поставку оружия, но деталей не раскрыл.

«Мы ведем активное сотрудничество с КНР во всех средах военно-технического сотрудничества – земля, воздух и вода. Помимо успешной реализации двух контрактов по С-400 и Су-35 у нас есть масса других проектов», – сказал он.

На прошлой неделе гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщал, что в 2018 году организация подписала контракты на поставку вооружения на сумму около 19 млрд долларов, что на четверть больше, чем в прошлом году.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял о росте продаж российского вооружения.