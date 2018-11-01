В Рособоронэкспорте рассказали о рекордных показателях после сделки с Индией

В 2018 году Рособоронэкспорт подписал контракты на поставку вооружения на сумму около 19 млрд долларов, что на четверть больше, чем в прошлом году, сообщил гендиректор Александр Михеев.

«Всего в 2018 году мы осуществили поставки вооружения и военной техники более чем в 40 стран. При этом подписали свыше 1,1 тыс. контрактных документов на сумму около 19 млрд долларов», – цитирует Михеева РИА «Новости».

По его словам, это почти на четверть больше, чем за весь прошлый год.

На показатели во многом повлияла сделка с Индией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400.

Гендиректор госкорпорации Ростех, в которую входит Рособоронэкспорт, Сергей Чемезов сообщил, что на ноябрь 2018 года портфель заказов экспортера превышает 50 млрд долларов.

«За 18 лет Рособоронэкспорт стал одним из мировых лидеров в области поставок вооружения и военной техники и достиг рекордных показателей. Сегодня Россия уверенно держит второе место в мире по объемам военно-технического сотрудничества», – сказал он.

Он отметил, что за эти годы суммарный объем поставок превысил 150 млрд долларов.

В среду вице-премьер России Юрий Борисов сообщал, что контракт на поставку комплексов С-400 в Индию заключен в рублях. Сумма контракта оценивается в 5,5–6 млрд долларов. Первые поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию произойдут в течение двух лет.

В сентябре гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщал, что портфель заказов концерна вопреки санкциям за месяц вырос на 1 млрд долларов.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял о росте продаж российского вооружения.