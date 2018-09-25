Рособоронэкспорт сообщил о росте портфеля заказов на оружие

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев на выставке ADEX-2018 заявил, что портфель заказов концерна вопреки санкциям за месяц вырос на 1 млрд долларов.

«Портфель Рособоронэкспорта сейчас по сравнению с августом этого года вырос на 1 млрд и составляет 46 млрд долларов США», – сказал Михеев, передает РИА «Новости».

По его словам, портфель заказов постоянно меняется в большую или меньшую сторону и является гибким показателем. У Рособоронэкспорта портфель сохраняется на уровне 45-46 млрд долларов.

«Рособоронэкспорт нацелен развивать и укреплять имеющиеся кооперационные связи с другими странами, включая страны Прикаспийского региона», – также отметил он.

Оборонная выставка ADEX-2018 проходит в Баку с 25 по 27 сентября.

Ранее Михеев заявлял, что Россия намерена занять первое место в мировом экспорте оружия.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял о росте продаж российского вооружения.