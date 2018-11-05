Сыновья Хашогджи потребовали от властей Саудовской Аравии выдать тело отца

Сыновья убитого в Стамбуле саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи Салах и Абдуллах потребовали от властей королевства передать им тело отца, сообщает телеканал CNN.

По словам сына убитого журналиста, он говорил об этом с властями Саудовской Аравии, и надеется, что это скоро произойдет, передает РИА «Новости».

Салах объяснил, что родственники хотят похоронить тело в Медине с остальными членами семьи Хашогджи.

Напомним, по сведениям прокуратуры Стамбула, тело оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, исчезнувшего в консульстве Саудовской Аравии в Турции, было расчленено, после чего уничтожено.

Турецкие полицейские предположили, что тело Хашогджи могли растворить в кислоте.

По другим данным, изуродованные останки саудовского журналиста были найдены в колодце на территории сада в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.