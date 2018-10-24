Турецкой полиции запретили осматривать колодец в саудовском генконсульстве

Представители Саудовской Аравии отказались допустить турецких следователей к осмотру колодца на территории стамбульского генконсульства, где могут быть останки тела журналиста Джамаля Хашогджи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Анатолийское агентство».

Посол Турции в Минске Кезбан Нилвана Дарама отметила, что Анкара ведет расследование убийства оппозиционного саудовского журналиста «на самом серьезном уровне», передает РИА «Новости».

«Мы продолжаем работу, в которую также вовлечены ведомства Саудовской Аравии. (Расследование) ведется максимально открыто и предполагает тесные контакты с саудовскими органами», – сказала посол.

Она добавила, что ключевую роль в этом вопросе играет сотрудничество и готовность к нему саудовских инстанций.

По ее словам, она не знает, есть ли в распоряжении турецких спецслужб аудиозапись пыток саудовского журналиста.

В то же время премьер Великобритании Тереза Мэй заявила о мерах, которые будут предприняты против Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогджи.

«Никто из причастных к смерти Хашукджи не сможет въехать в страну. Их визы, если таковые есть, будут аннулированы сегодня же», – сказала Мэй.

Она заявила, что в течение дня проведет телефонный разговор с руководством Саудовской Аравии, обсудит дело журналиста. По ее словам, Эр-Рияд обязан сотрудничать с Анкарой.

«Заявления о том, что он (журналист) погиб при драке не вызывают доверия. Необходимо разобраться и понять что произошло. Виновные должны понести ответственность», – сказала премьер.

В среду госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил о введений санкций против Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Запад не спешит наказывать Саудовскую Аравию.

Накануне сообщалось, что части тела убитого в Стамбуле Джамаля Хашукджи якобы найдены.