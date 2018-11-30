ЕК утвердила выделение Украине 500 млн евро

Европейская комиссия в пятницу, 30 ноября, утвердила выделение и перевод Украине пакета макрофинансовой помощи (МФП) в 500 млн евро по новой программе, сообщили в пресс-службе ЕК.

Таким образом, общий объем помощи, предоставленной Украине Евросоюзом с 2014 года достиг 3,3 млрд евро, передает ТАСС сообщение ЕК.

В пресс-службе Еврокомиссии отметили, что МФП для Украины стала «самым крупным объемом помощи, предоставленной [ЕС] третьей стране» за этот период.

Замглавы Еврокомиссии по вопросам бюджета Валдис Домабровскис, который вошел в ЕК по квоте от Латвии, подчеркнул, что ЕС продемонстрировал «постоянную политическую и финансовую поддержку Украине». По его словам, украинский народ «столкнулся с новой агрессией со стороны России». Он также заявил, что «агрессивное» поведение России «неприемлемо в современной Европе».

Ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард по итогам телефонного разговора с Петром Порошенко призвала власти Украины выполнить «все необходимые действия» до 10 декабря, подчеркнув, что заседание совета управляющих МВФ по стабилизационному кредиту будет проведено только после этого.

Напомним, Верховная рада утвердила бюджет Украины на 2019 год, заранее одобрив гигантских дефицит.