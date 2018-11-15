Лагард установила крайний срок для выполнения Украиной требований МВФ

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард по итогам телефонного разговора с Петром Порошенко призвала власти Украины выполнить «все необходимые действия» до 10 декабря, подчеркнув, что заседание совета управляющих МВФ по стабилизационному кредиту будет проведено только после этого.

По словам Лагард, в ходе «конструктивной беседы» с президентом Украины Петром Порошенко стороны обсудили состояние ожидаемого «стенд-бай» соглашения (соглашения о предоставлении Украине стабилизационного кредита), передает ТАСС.

«Президент довел до моего сведения основные параметры бюджета [Украины] на 2019 год, который недавно был утвержден парламентом и в настоящее время рассматривается специалистами МВФ», – отметила глава Международного валютного фонда.

По ее словам, «предварительно дана удовлетворительная оценка [бюджету], и процесс [утверждения соглашения «стенд-бай»] должен быть вскоре завершен».

При этом она подчеркнула, что «все необходимые действия должны быть выполнены украинскими властями до 10 декабря 2018 года, и заседание совета управляющих для обсуждения соглашения «стенд-бай» будет проведено после этого».

Лагард также заявила о «возможном техническом содействии со стороны МВФ для укрепления системы взимания налогов» на Украине и «для содействия росту налоговой системы, при обеспечении устойчивости госдолга».

Ранее стало известно, какой кредит Украина надеется получить от МВФ.

На прошлой неделе Рада утвердила бюджет Украины на 2019 год, который уже прозвали «бюджетом нищеты».

Напомним, согласно отчету МВФ, Украина является самой бедной страной Европы.