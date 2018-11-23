Госбюджет Украины утвердили с гигантским дефицитом

Верховная рада Украина приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, предусмотрев предельный уровень дефицита в размере почти 90 млрд гривен (3,21 млрд долларов).

Решение поддержали 240 депутатов при минимальном требуемом для принятия количестве в 226 голосов, предает ТАСС.

Кабмин страны запланировал доходы госбюджета-2019 на уровне 1,026 трлн гривен (26,64 млрд долларов), а расходы в размере 1,112 трлн гривен (39,71 млрд гривен). Правительство Украины сообщало, что в 2019 году ожидает рост ВВП в размере 3%, а уровень инфляции в пределах 7,4%.

Отмечается, что одной из крупнейших статей расходов является сектор безопасности и обороны – он «съест» около 212 млрд гривен (7,57 млрд долларов), а на пенсионное обеспечение направят 167,5 млрд гривен (почти 6 млрд долларов).

Среднегодовой прогноз курса гривны заложен на уровне 29,4 гривен за доллар.

В 2019 году расходы на обслуживание и частичное погашение государственных заимствований предусмотрены на уровне 417 млрд гривен (14,9 млрд долларов), сообщали в украинском минфине.

Ранее депутат Верховной рады из «Оппозиционного блока» Александр Долженков заявлял, что треть государственного бюджета Украины тратится на погашение госдолга страны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет.