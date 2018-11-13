Названы суммы новых кредитов МВФ для Украины

Источник, знакомый с результатами переговоров Киева и МВФ, рассказал, на какую сумму кредитов договорилась с фондом Украина.

По новой программе помощи Украина сперва получит транш на 1,5 млрд долларов, затем будут еще два транша по 1,2 млрд долларов, передают «Украинские новости».

Источник заявил, что общий объем привлеченных Украиной средств до конца 2018 года может превысить 2,5 млрд долларов.