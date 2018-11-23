Рада утвердила дефицитный бюджет Украины на 2019 год

Украинский парламент после долгих дискуссий принял в целом закон о государственном бюджете на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП.

Документ одобрили 240 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов, передает РИА «Новости».

Государственный бюджет Украины на 2019 год был утвержден с плановым дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и планируемым ростом экономики в 3%. Бюджет рассчитан исходя из курса 29,4 гривны за доллар.

Депутаты Рады включили в документ расходы на оборону и безопасность на уровне 5,3% ВВП, или около 7,5 млрд долларов.

Согласно документу, прожиточный минимум на Украине в 2019 году вырастет на 9,4% и к концу года составит 2,27 тыс. гривен (около 72 долларов).

Теперь документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

По мнению ряда оппозиционных депутатов, документ предусматривает повышение тарифов, углубление бедности и долговой зависимости Украины.

Напомним, в конце прошлого года украинский парламент принял бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, инфляцией – 9%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете были заложены на уровне 5% ВВП – в размере 5,8 млрд долларов.