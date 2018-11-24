В Раде заявили о принятии на Украине «бюджета нищеты»

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук раскритиковал закон о государственном бюджете Украины на 2019 год, назвав его «национальным позором» и «бюджетом нищеты».

«То, что мы наблюдали в ночь принятия бюджета, иначе, чем национальным позором и унижением, не назвать», – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Парламентарий выразил возмущение по поводу того, что «в бюджете нет ни одного элемента поддержки и развития промышленности, сельского хозяйства или науки».

«Это бюджет нищеты, который сделает украинцев еще беднее, чем сейчас, и в дальнейшем вытеснит миллионы наших граждан за рубеж в поисках лучшей доли», – посетовал Мосийчук.

Он также обратил внимание на несоответствие доходов населения с ростом цен на газ.

«Нужно взять под контроль таможню, и перестать превращать нашу страну в помойку. Если перекроем контрабанду, и развивать собственную промышленность, то с легкостью преодолеем зависимость от кредитов МВФ, и не будем вынуждены выполнять их губительны для нашего государства требований», – считает парламентарий.

Мосийчук также обвинил власти Украины в попрошайничестве, которые «еще и налоги поднимают». «Кто будет их платить?» – задался вопросом депутат Рады.

«Если завтра не примут бюджет, завтра наступит дефолт. Ничего он не наступит. Это правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ» – заявил парламентарий в эфире канала «112 Украина».

Вместо того, чтобы просить у МВФ очередной кредит, Мосийчук предлагает «переработать бюджет, поменять его направления, поменять налоговый кодекс».

Напомним, накануне Рада утвердила бюджет Украины на 2019 год, заранее одобрив гигантских дефицит.