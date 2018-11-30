Турецкий суд выдал ордер на арест подозреваемых в убийстве Хашогджи

Уголовный суд Стамбула выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи.

Решение было принято по запросу генпрокуратуры Турции, передает ТАСС со ссылкой на арабскую версию газеты Yeni Safak.

Ранее Анкара раскрыла жуткие подробности убийства саудовского журналиста Хашогджи. До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что офицер разведслужбы, прослушавший аудиозапись убийства, был шокирован ее содержанием.