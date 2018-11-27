Турция раскрыла жуткие подробности убийства Хашогджи

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что тело убитого в генконсульстве Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогджи расчленяли под музыку.

«Я их (аудиозаписи убийства) слушал. Его убили за семь минут. Это было преднамеренное убийство... Можно услышать, как судмедэксперт инструктирует других: они должны слушать музыку, пока расчленяют его тело. Можно заметить, что он наслаждается», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости» со ссылкой на в интервью министра газете Suddeutsche Zeitung.

По мнению Чавушоглу, убийцы Хашогджи не действовали самостоятельно. «Они бы не осмелились. Однако без доказательств я не могу ничего сказать», – пояснил глава МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что офицер разведслужбы, прослушавший аудиозапись убийства Хашогджи, был шокирован ее содержанием.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сказал, что на записи зафиксирована «очень жестокая и страшная сцена».

На запись попали последние слова журналиста: «Я задыхаюсь... Снимите этот мешок с головы, у меня клаустрофобия».