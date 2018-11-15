Эксперт оценил годность Турции на роль посредника между Россией и Украиной

Турция не подходит на роль посредника между Россией и Украиной в инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, считает тюрколог Станислав Тарасов. Тем не менее, стоит отметить, что Турция заняла очень грамотную и умеренную позицию, рассказал он газете ВЗГЛЯД.

По мнению директора исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ», тюрколога Станислава Тарасова, широкую компанию для провокации напряженности не только в Азовском, но и в Черном море Киев рассчитывал осуществить с подключением всего НАТО. И в данном контексте отношение Турции к этой проблеме очень позитивно, отметил он.

«Складывается такое впечатление, что Турция была в курсе готовящейся провокации и была готова к ней, для нее это не стало сюрпризом. Кстати, неслучайно, что, по данным турецких СМИ, во время визита Путина в Стамбул между лидерами состоялся полуторачасовой диалог тет-а-тет, там обсуждалась тема Азовского моря», – подчеркнул Тарасов.

После инцидента с украинскими кораблями Турция заняла очень грамотную и умеренную позицию, отметил он. «Причина понятна. Украина для Реджепа Тайипа Эрдогана – не главное поле деятельности, стратегическое партнерство у него именно с Россией – это «Турецкий поток», поставки С-400, строительство атомных электростанций, участие в Астанинском процессе по сирийскому урегулированию. Турцию связывают с Россией очень серьёзные отношения долгосрочного характера, и разменивать их на какие-то украинские шкурные интересы она, конечно, не будет», – объяснил эксперт.

Сам факт, что Анкара участвует в строительстве «Турецкого потока», понимая, что «поток» отводит часть российского транзита через Украину, уже говорит о многом, подчеркнул Тарасов. «Обнадеживает, что наше партнёрство с Эрдоганом прошло «испытание на прочность», добавил собеседник.

Тем не менее, Тарасов считает, что Турция не подходит на роль посредника между Россией и Украиной в ситуации вокруг Азовского моря. По его мнению, в ситуации с внутренним морем вообще никакие посредники не нужны, да и попросту бесполезны.

«Мы видим европейское посредничество по Минским соглашениям, которые не выполняются. Еще одно подписание каких-то документов – бесперспективно. Здесь нужно идти по нормам международного права и договариваться между Москвой и Киевом. К сожалению, правда Украина ведет себя таким образом, что этот диалог невозможен», – указал Тарасов.

Он также добавил, что не только Турция, но и американцы своей реакцией приглушили развитие событий по негативному сценарию, такие же шаги предприняли Франция, и Германия. «Именно поэтому задуманный Киевом сценарий не осуществился. Размах на рубль, а удар на копейку» – резюмировал эксперт.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил готовность стать посредником между Москвой и Киевом в инциденте с украинскими военными кораблями, которые нарушили границу России в Керченском проливе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о провокации Украины в Черном и Азовском морях, ее целях и последствиях.