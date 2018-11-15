Полиция Екатеринбурга занялась проверкой детских рисунков с однополыми парами

В Екатеринбурге полиция изъяла для проверки 17 детских рисунков на тему толерантности; на них якобы были изображены однополые пары.

Сотрудники полиции «выявили в средствах массовой информации публикации о том», что ученики одной из школ города «приняли участие в конкурсе рисунков в рамках дня толерантности», передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Екатеринбургу.

В образовательное учреждение выехала «следственно-оперативная группа отдела полиции №15 УМВД по Екатеринбургу, сотрудники полиции опросили директора школы, которая пояснила, что дети принимали участие в конкурсе рисунков в рамках Международного дня толерантности».

В рамках проверки полицейские изъяли 17 рисунков, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что в екатеринбургской школе якобы организовали выставку детских плакатов с нарисованными однополыми парами.

При этом представитель департамента образования администрации города Ольга Ерачина сообщила, что рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке не было. Тем не менее с педагогом провели разъяснительную работу.